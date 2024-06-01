Мнение «аналитика»: О π-пц неожиданном про Москву… А вот это уже конец?

С одной стороны — ну где ж ещё такому случиться, как не в стольном граде, куда стекаются сотни тысяч людей на скромные заработки и миллиарды денег на «продолжение банкета»! С другой, как-то неловко вот это всё. Словно бы речь не о субъекте нефтяной Федерации, который только на благоустройство тропинок в парках тратит больше, чем средний российский город может израсходовать вообще на всё, включая ремонты поношенной коммунальной инфраструктуры и социальную помощь самым неимущим.

Но — из правды слова не выкинешь.

Согласно данным Минздрава РФ, на которые обратил внимание ТГ-канал «Если быть точным», число новых случаев сифилиса в Москве выросло в три раза с 2019 года.

В 2023 году на Москву пришлась треть от всех новых случаев этого «стыдного» заболевания. Для сравнения, в 2019 году на Москву приходилось только 12%. По сравнению с тем годом заболеваемость PGGG в Москве выросла почти в три раза — с 2827 до 8473 случаев.

Хотя сильный рост также наблюдается в Карелии (+175%), Костромской области (+142%) и Тыве (+141%) — Москва вне конкуренции. При этом #столица сохраняет лидерство и в пересчете на душу населения: 64,7 на 100 тысяч жителей. В среднем по России — 13,9 человек на 100 тысяч.

Подобная ситуация сохраняется второй год. В 2022-м на Москву пришлось 40% всех новых случаев (10,5 тыс. из 27,7 тыс.), а заболеваемость на душу населения превышала среднероссийскую в пять раз.

Некоторые пытаются этот рост объяснить миграционными требованиями. Мол, с 29 декабря 2021 года граждане стран ЕАЭС, кроме Беларуси, обязаны предоставлять МВД результаты тестирования на опасные инфекции. Вот мигранты и внесли свой «вклад». Но заболеваемость среди них выросла лишь вдвое, а в среднем по столице — троекратно.

И случайно ли, что именно после начала СВО?

Это — конец?

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