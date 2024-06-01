 

Мнение «аналитика»: О π-пц неожиданном про Москву… А вот это уже конец?

01.06.2024, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С одной стороны — ну где ж ещё такому случиться, как не в стольном граде, куда стекаются сотни тысяч людей на скромные заработки и миллиарды денег на «продолжение банкета»! С другой, как-то неловко вот это всё. Словно бы речь не о субъекте нефтяной Федерации, который только на благоустройство тропинок в парках тратит больше, чем средний российский город может израсходовать вообще на всё, включая ремонты поношенной коммунальной инфраструктуры и социальную помощь самым неимущим.

Но — из правды слова не выкинешь.

Согласно данным Минздрава РФ, на которые обратил внимание ТГ-канал «Если быть точным», число новых случаев сифилиса в Москве выросло в три раза с 2019 года.

В 2023 году на Москву пришлась треть от всех новых случаев этого «стыдного» заболевания. Для сравнения, в 2019 году на Москву приходилось только 12%. По сравнению с тем годом заболеваемость PGGG в Москве выросла почти в три раза — с 2827 до 8473 случаев.

Хотя сильный рост также наблюдается в Карелии (+175%), Костромской области (+142%) и Тыве (+141%) — Москва вне конкуренции. При этом #столица сохраняет лидерство и в пересчете на душу населения: 64,7 на 100 тысяч жителей. В среднем по России — 13,9 человек на 100 тысяч.

Подобная ситуация сохраняется второй год. В 2022-м на Москву пришлось 40% всех новых случаев (10,5 тыс. из 27,7 тыс.), а заболеваемость на душу населения превышала среднероссийскую в пять раз.

Некоторые пытаются этот рост объяснить миграционными требованиями. Мол, с 29 декабря 2021 года граждане стран ЕАЭС, кроме Беларуси, обязаны предоставлять МВД результаты тестирования на опасные инфекции. Вот мигранты и внесли свой «вклад». Но заболеваемость среди них выросла лишь вдвое, а в среднем по столице — троекратно.

И случайно ли, что именно после начала СВО?

Это — конец?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работинские мото-мангалы

02.06 / Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

01.06 / Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06 / Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

01.06 / Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

01.06 / OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

01.06 / Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика