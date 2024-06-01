 

Генерал расстрелял фургон с надписью «Хлеб», заехавший к нему во двор

01.06.2024, 17:33, Разное
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Жители престижного района Остоженка в центре Москвы накануне были разбужены выстрелами…

Как оказалось, генерал Анатолий Дробышев открыл огонь из личного оружия по фургону с надписью «Хлеб», который по ошибке заехал во двор жилого комплекса, воспользовавшись неисправностью шлагбаума.

Через полчаса правонарушитель был задержан. Причины странного поведения генерала, с 2008 году отвечавшего за потоки матснабжения, пока не выяснены, но рассматривается версия обострения психического заболевания, вызвавшего беспричинный страх, паранойю и бред преследования. Соседи задержанного рассказали, что стрелявший выкрикивал «Врёшь, не возьмёшь!» и «Меня дедушка предупреждал».

Про генерала Дробышева известно немногое – в советские годы он служил прапорщиком и заведовал складами, но в 1992 году поступил в военную академию и закончил её экстерном всего за год. После этого началось его быстрое продвижение по служебной лестнице. Экс-министр Сердюков называл Дробышева «человеком с исключительными способностями».

В настоящее время стрелявшего, его недвижимость, родственников и коллег обследуют специалисты НИИ психиатрической помощи. Предварительный диагноз – вялотекущая шизофрения. Известно, что водитель хлебного фургона и оперуполномоченные, которых он подвозил, не пострадали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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