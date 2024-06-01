 

Samsung прекратит поддержку часов на ОС Tizen и запретит им скачивать приложения

01.06.2024, 16:40, Разное
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Samsung завершит поддержку своих смарт-часов, работающих на операционной системе Tizen, к 2025 году. Эту информацию пишет портал Android Authority, ссылаясь на источники внутри компании.

Это решение затронет все модели часов Samsung Gear, а также Galaxy Watch, Watch 3, Watch Active и Watch Active 2.

Согласно утечке, начиная с 30 сентября 2024 года, пользователи не смогут загружать платный контент через магазин Galaxy Store на устройствах с Tizen OS. Далее, с 31 мая 2025 года, будет прекращена возможность загрузки бесплатного контента, а с 30 сентября 2025 года – и повторная загрузка приложений и циферблатов.

Полное отключение всех сервисов Tizen OS запланировано после мая 2025 года. После этого пользователи часов на базе этой ОС не смогут загружать новые циферблаты и приложения, что превратит “умные” часы в обычные фитнес-трекеры.

На данный момент компания Samsung не комментировала эту утечку.

Актуальные модели Samsung Smartwatches работают на операционной системе Wear OS, которую развивает Samsung совместно с Google. На этих устройствах используется оболочка One UI Watch от Samsung. О прекращении поддержки современных часов на базе Wear OS пока нет информации.


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