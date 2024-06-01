 

«Что мы сделаем, разбомбим Огайо?» – Такер Карлсон объяснил, почему США уже проиграли потенциальную войну с Россией

01.06.2024, 15:33, Разное
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Известный американский журналист, философ и мыслитель Такер Карлсон в эфире программы «Соловьёв Live» заявил, что его страна заведомо проиграла потенциальный военный конфликт с Россией из-за нехватки политической воли и коррупции.

Карлсон рассказал, что в коридорах Пентагона царит паника, а его знакомые генералы на условиях анонимности признаются: воевать с русскими нечем и не на что.

– Президентство Байдена погрузило страну в такой глубокий кризис, что это не могло не затронуть армию. Разрушено всё, – сказал он. – Однажды я написал емэйл знакомому подполковнику из нашего американского генштаба и спросил его, что мы будем делать, если на нас нападут русские. Он поднял на меня свои красные глаза и сказал: «Тогда нам конец, Такер Карлсон. Тогда нам конец».

Коррупционные схемы, ведущие к семье Байденов, по словам журналиста, истощили оборонную промышленность и армию США до такой степени, что не хватает даже базового обмундирования, такого как фляги, портянки, компасы, офицерские линейки.

– Если вдруг действительно случится масштабный конфликт, то чем мы ответим? Что мы сделаем? Разбомбим Огайо? Но там всё и без этого в упадочном состоянии. Америка переживает свой закат, – заключил Карлсон под аплодисменты гостей шоу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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