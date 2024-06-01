Диетолог: здоровому человеку не следует отказываться от красного мяса

Диетолог Антонина Стародубова подчеркнула важность умеренного употребления красного мяса. Она рекомендует здоровым людям употреблять 100–150 г этого продукта примерно два раза в неделю. При этом, пациентам с хроническими заболеваниями следует соблюдать рекомендации врача.

Эксперт отметила, что красное мясо является ценным источником белка, необходимого для поддержания иммунитета и нормального функционирования организма. Кроме того, оно обеспечивает организм железом и витаминами группы В, важными для работы мозга.

Необходимо выбирать мясо с низким содержанием жира, такое как постная говядина, телятина или ягненок. Диетолог подчеркнула, что употребление мяса следует контролировать, и продукты его переработки лучше исключить из рациона, чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа и некоторых видов рака, таких как колоректальный, рак желудка и рак молочной железы.

Здоровое питание — это не только выбор правильных продуктов, но и умеренное их потребление.