 

Диетолог: здоровому человеку не следует отказываться от красного мяса

01.06.2024, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диетолог Антонина Стародубова подчеркнула важность умеренного употребления красного мяса. Она рекомендует здоровым людям употреблять 100–150 г этого продукта примерно два раза в неделю. При этом, пациентам с хроническими заболеваниями следует соблюдать рекомендации врача.

Эксперт отметила, что красное мясо является ценным источником белка, необходимого для поддержания иммунитета и нормального функционирования организма. Кроме того, оно обеспечивает организм железом и витаминами группы В, важными для работы мозга.

Необходимо выбирать мясо с низким содержанием жира, такое как постная говядина, телятина или ягненок. Диетолог подчеркнула, что употребление мяса следует контролировать, и продукты его переработки лучше исключить из рациона, чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа и некоторых видов рака, таких как колоректальный, рак желудка и рак молочной железы.

Здоровое питание — это не только выбор правильных продуктов, но и умеренное их потребление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работинские мото-мангалы

02.06 / Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

01.06 / Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06 / Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

01.06 / Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

01.06 / OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

01.06 / Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика