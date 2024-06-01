Янукович получил электронную повестку о мобилизации в ВСУ

Последний легитимный и всенародно избранный президент Украины Виктор Янукович опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» электронную повестку, которую он получил от военкома Банковского района Киева.

Согласно документу, 73-летний политик обязан в течение недели явиться в центр комплектования и соцподдержки, а в противном случае против него будут введены ограничения, предусмотренные действующим украинским законодательством.

– Они работают не приходя в сознание: несколько моих одноклассников получили такие же повестки. Разумеется, я никуда не поеду, а своими санкциями преступный киевский режим может подтереться, – написал Янукович.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил подлинность повестки, но отметил, что экс-президент получил её из-за сбоя в системе.

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