Очки в металлической оправе и пояс-цепь: топ модных аксессуаров для летнего гардероба

Лето – это время ярких образов, которые, конечно же невозможно создать без модных эффектных аксессуаров. Теплое время года дает старт смелым экспериментам с гардеробом, и вы не должны упустить этот шанс. Давайте разберемся, какие аксессуары модницы должны носить этим летом.

Массивные серебряные украшения

Уже несколько сезонов, как серебряные украшения удерживают лидирующие позиции в модных трендах. А этим летом они могут переплюнуть по популярности золото. Главное – выбирать массивные изделия необычных форм, которые бросаются в глаза,

Пояс-цепочка

Ничто не дополняет образ лучше, чем отличный ремень. Они позволяют подчеркнуть фигуру, придать нарядам объем и, конечно же, акцентировать внимание на утонченном стиле. Летом следует забыть о функциональности и сосредоточиться на визуальном эффекте. Вместо практичного кожаного ремня отдавайте предпочтение изящному поясу-цепочке, который придаст образу романтичности и сделает его более соблазнительным.

Мэри-Джейн

Популярность обуви в стиле Мэри-Джейн набирает сумасшедшие обороты. На высоком каблуке или низком ходу, туфли с перемычкой очень востребованы в этом летнем сезоне. Сочетание их с платьями и сарафана и, чтобы выглядеть потрясающе модно!

Сумки с напуском

Сумки с напуском — одна из главных тенденций сезона, они придают деловому наряду непринужденный и непринужденный вид. Она вместят в себя все необходимое и будут отражать непринужденную энергию, которая является синонимом жаркого сезона. Вы можете выбрать как мешковатый, так и миниатюрный вариант.

Серьги-пуговицы

В последнее время наблюдается отчетливая тенденция к росту популярности ретро-одежды и аксессуары. Например, на модных подиумах все чаще можно увидеть моделей в сережках -пуговицах, которые были популярны в 80-е годы. Причем необязательно, чтобы бижутерия отчетливо соответствовала той, что когда-то носили ваши мамы и бабушки. Этим летом также популярны футуристичные украшения необычных форм и цветов.

Танкетка

Танкетка никогда не оставалась в тени, но именно этим летом она будет актуальна как никогда и вытеснит другие виды обуви. Босоножки, ботинки, эспадрильи, мюли – отдавайте предпочтение устойчивой стильной обуви, которая приподнимает вашу пятку над землей, подчеркивает изящность и красоту лодыжек.

Красная сумочка

Вкрапление деталей красного цвета – бесспорная фишка грядущего сезона. Красные сумки странным образом сочетаются с платьями разных цветов, что делает их отличной инвестицией в летний гардероб.

Ожерелья с объемными сердечками

Наверняка вы уже заметили, что на шеях знаменитостей и блогеров уже появились такие колье. Этот милый аксессуар можно добавить не только к повседневному и вечернему, но также к деловому образу.

Очки в металлической оправе

Мода на солнцезащитные очки в металлической оправе начала нарастать еще в прошлом году. Но в этом теплом сезоне эта тенденция достигнет своего апогея. Такой эффектный аксессуар рекомендуется сочетать как со строгими классическими, так и с вычурными образами. Но лучше всего такие очки будут смотреться на фоне сдержанного коктейльного платья простого покроя.