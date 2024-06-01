Последствием варикоза могут быть геморрой и бесплодие

Варикоз – это не просто видимые “узлы” на ногах, как обычно считают. Это лишь одно из проявлений болезни, которая характеризуется застоем крови и расширением вен. Остеопат Владимир Животов подчеркнул, что такое расширение может затронуть любую часть тела и иметь серьезные последствия, такие как геморрой и бесплодие.

Он обозначил, что варикоз вызывает отеки и тяжесть при ходьбе при поражении вен ног, а при поражении вен малого таза может привести к обильным кровопотерям во время менструации, осложнениям беременности и даже бесплодию. Расширение вен в прямой кишке может привести к геморрою.

Операция по удалению “узлов” на ногах может временно облегчить симптомы, но варикоз может вернуться из-за сохранения давления и застоя крови в венах.

Остеопат подчеркнул, что для смягчения симптомов важно укрепление соединительной ткани и мышц ног. Он посоветовал обратиться к эндокринологу и рекомендовал занятия укрепляющими упражнениями для ног, такими как пешие прогулки и приседания.

Известно, что опускание внутренних органов, эндокринные нарушения и дефициты питательных веществ могут усугублять развитие варикоза.