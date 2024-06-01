 

Мнение «аналитика»: О самом серьёзном за последнее время… Доигрались с ядрён-батоном?

01.06.2024, 1:30, Разное
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Это действительно уже серьёзно. Серьёзнее — некуда.

Сообщается, что МЧС России — а это серьёзные мужики, пожарные и спасатели, не блогеры-алармисты — подготовило очень важные предложения по защите россиян «с учётом опыта специальной военной операции». Соответствующий документ уже опубликован на российском портале правовых актов. И несмотря на казённый текст, предельно сглаженный, волосы встают дыбом даже у тех, кто их давно потерял.

Потому что… МЧС, в чьём ведении находится также и гражданская оборона, предлагает создавать в России «убежища модульного типа» для защиты граждан от всех видов оружия, в том числе ядерного, химического и биологического. Для чего предлагается привести нормативно-правовую базу в соответствие нынешним реалиям, в том числе «внести корректировки» в определения терминов «убежище», «противорадиационное укрытие» и «санитарно-обмывочный пункт».

МЧС указывает, что имеющихся в России убежищ недостаточно, чтобы укрыть всё население. Поэтому нужно прибегнуть к созданию объектов гражданской обороны путём «возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа, или других материалов». Они имеют преимущество в части мобильности и возможностей по размещению на ограниченном участке территории, а также по использованию для экстренного укрытия небольшого количества людей. Помимо того, МЧС предлагает «расширить перечень заглублённых помещений и иных подземных сооружений, которые возможно приспособить для укрытия населения от угроз военного времени… без снижения уровня защиты».

Возможно, это связано с необходимостью активнее защищать население приграничных с Украиной районов РФ от ударов ВСУ. Террор гражданского населения со стороны украинских военных наверняка усилится после выцыганенного у США и их союзников разрешения обстреливать российскую территорию на дальность до 70 км. Тут быстроразворачивыемые модульные бомбоубежища будут весьма кстати, особенно в небольших населённых пунктах. Вместе с тем не может не обратить на себя внимания пункт о том, что такие сооружения призваны защищать «от всех видов оружия, в том числе ядерного и химического».

Тревожно как-то… Это к чему же МЧС начало активно готовиться?

В общем, это… доигрались в «эскалацию»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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