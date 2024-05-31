 

Мнение «аналитика»: О сути происходящего наглядно… Куда уж хуже?

31.05.2024, 6:45, Разное
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Слов, прогнозов и версий будет немало. Благо случившееся пусть и не совсем беспрецедентно, однако всё же во многом уникально. Хотя, наверное, это как раз тот самый случай, когда всего одна картинка представляет ситуацию куда лучше и глубже даже не тысячи, а многих тысяч слов.

Так что теперь… «всё ясно» с этой вашей величайшей в мире американской демократией.

К слову, предыдущий раз, когда уголовный преступник баллотировался в президенты Америки, был примерно сто лет назад. В 1920 году лидер Соцпартии США Юджин Дебс был выдвинут однопартийцами в качестве кандидата на президентских выборах, хотя в тот момент он мотал срок по обвинению в мятеже. Это не помешало ему попасть в избирательные бюллетени и даже занять третье место, пропустив вперёд республиканского сенатора и демократического губернатора. Которые в итоге и разыграли между собой кресло в Белом доме.

Но вот ситуация, когда гражданам придётся выбирать между «осужденным мошенником» и «дементным дедушкой», складывается в сверхдержаве действительно впервые.

И как это она дошла до жизни такой, что никого лучше не оказалось ни у «респов», ни у «демов» на скамейке запасных?

Провал?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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