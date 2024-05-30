Никакого пота: выбираем модные “дышащие” штаны на лето

Лето – время коротких шорт. Но есть люди, которые по тем или иным причинам предпочитают прятать ноги под длинными брюками. В этом случае важно выбрать максимально комфортные “дышащие” модели, которые в то же время будут стильными и в духе моды.

Широкие брюки с высокой талией

Этот классический фасон не только дарит комфорт, но также подчеркивает утонченный стиль. Он хорошо сочетается как со строгим, так и с оригинальным открытым верхом. Брюки из струящейся ткани средней плотности оптимальны для любого времени года, но, если вы ищете именно летний вариант, отдавайте предпочтение ярким оттенкам.

Укороченные палаццо

Такие брюки сочетают в себе практичность и элегантность. Они идеально подходят для тех дней, когда вы хотите выглядеть празднично, но при этом сохранить ощущение комфорта и свободы. Наиболее эффектно укороченные палаццо смотрятся с контрастным ремнем, подчеркивающим талию.

Широкие спортивные штаны

Такие практичные штаны обязаны быть в гардеробе каждой женщины, независимо от сезона. Иногда просто хочется отбросить в сторону условности и надеть на прогулку что-то мягкое, комфортное, не сковывающее движений. Широкие спортивные штаны также могут стать базой для повседневного образа. В них можно пойти в супермаркет или торговый центр, зайти в любимую кофейню или встретиться с подругами. Главное – подобрать сдержанный однотонный верх.

Эластичные брюки палаццо

Прелесть таких брюк заключается в том, что они облегают в верхней части и свободно струятся в нижней. То есть они подчеркивают соблазнительные изгибы бедер, но при этом не сковывают движений, остаются комфортными, дышащими и прохладными. Эластичная ткань красиво переливается на солнце и в свете софитов, делая такие палаццо идеальной основой образа для вечеринки.

Шаровары в стиле бохо

Шаровары – это невероятно удобный фасон. В таких брюках настолько комфортно, что просто не хочется их снимать. Они не сползают, не подскакивают, а плотно сидят на талии и лодыжках. Но при этом они хорошо продуваются и спасают от жары даже в самый знойный день. Выбирайте модель из мягкой шелковистой ткани, которая будет красиво струиться. Также обращайте внимание на длину. Шаровары не должны быть слишком короткими.

Льняные брюки с запахом

Такой фасон создает интересную иллюзию, будто поверх брюк надета юбка. Благодаря этому эффекту получается многослойный, но абсолютно не перегруженный образ. Такие штаны вполне можно надеть на модную коктейльную вечеринку или на прогулку по пляжу. Минималистичные, но эффектные, такие брюки на 100% заслуживают места в вашем летнем гардеробе.

Джоггеры на завязках

Если слишком широкие брюки не в вашем вкусе, можете выбрать промежуточный вариант. Они подчеркивают силуэт, но при этом неплотно прилегают, за счет чего между тканью и кожей циркулирует воздух. В идеале следует приобрести джоггеры из натурального льна.

Брюки-карандаши с завышенной талией

Эти милые оригинальные брюки придадут стильную индивидуальность вашему наряду. Суженные внизу и расширенные вверху, такие штаны подчеркивают красоту ног и обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в жаркий день. Подобные брюки органично впишутся в летний офисный образ. Также они будут роскошно смотреться на вечеринке. Но в таком случае следует отдавать предпочтение максимально ярким расцветкам.

Гибрид палаццо и эластичных спортивных штанов

Такие необычные брюки выглядят очень эффектно, а по степени комфортности сравнимы с пижамными штанами. Они понравятся и тем, кто ведет пассивный образ жизни, и тем, кто постоянно куда-то бегает. Широкие продуваемые штанины подарят прохладу и позволят не потеть, даже если столбик термометра зашкаливает.