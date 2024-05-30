Мнение «аналитика»: О провале двух евреев… Познер и Ургант крупно попали?

Они думали про себя, что самые умные и самые хитрые. Но… «накладочка» вышла.

После некоторых материальных и матримониальных проблем в России два давних знакомца, два «хороших русских» с паспортами-вездеходами — Иван Ургант и Владимира Познер — решили поправить свои дела галопом по Европам. Благо, дело знакомое: оба они ещё не так давно участвовали в путешественническом проекте «Первого канала».

Но тут возник нюанс…

В начале весны появились сообщения, что Иван Ургант и Владимир Познер отправятся с небольшими гастролями по Европе. Их шоу называется «Путешествия Познера и Урганта». Выступления планировались с 28 мая по 4 июня в Амстердаме, Цюрихе, Берлине и Франкфурте-на-Майне. Цены на билеты были назначены в диапазоне от 49 до 179 евро — не так уж и много для Старого Света. Но тут не до жиру. В аннотации говорилось, что новый проект двух старых соавторов — это «уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед».

Но что-то пошло не так. Уже в Амстердаме украинцы устроили протест против выступления Владимира Познера и Ивана Урганта. Они назвали телеведущих «представителями террористического государства» и потребовали от них уехать из Европы. Что показательно, костяк протестующих составили ухилянты от «мобилизации им В.А.Зеленского», которые не упустили шанса явить себя «патриотами».

Участники манифестации пообещали проводить их на всех выступлениях Владимира Познера с Иваном Ургантом. Их не смутило даже то, что последний в феврале 2022 года громко осудил СВО и был отстранён от телеэфиров и отлучён от корпоративов. И национальность тоже не возымела действия: из России — значит, русский.

Украинских ухилянтов — дистанционных патриотов винить трудно: выживают, как могут

Но эти-то двое чем думали?

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