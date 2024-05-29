Откуда берутся жертвы? Как так получается, что человеком начинают пользоваться все кому ни лень

Наверное, у каждого в окружении есть человек, который постоянно жалуется на жизнь, но ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. А может, вы и сами являетесь таким человеком? Давайте разберемся, откуда берется синдром жертвы и как с ним бороться.

Определение

Синдром жертвы – это не какая-то причуда или прихоть. Это психологическое расстройство, при котором индивид считает себя заложником обстоятельств или других людей. Как правило, синдром сопровождается внутренним негодованием и ощущением полной беспомощности, невозможности что-либо сделать.

Синдром жертвы влияет на все сферы жизни человека, постепенно разрушая ее. Со временем от таких людей отворачиваются окружающие, потому что просто невозможно слушать бесконечные жалобы. К тому же в какой-то момент человек понимает, что он потратил драгоценные годы зря, не достигнув никаких значимых целей.

Откуда берется синдром жертвы

Большинство психологических проблем берет свое начало в детстве, и синдром жертвы не является исключением. В этом плане возможно три альтернативных варианта, которые приводят к такой проблеме:

Ребенка постоянно опекали и приучили к тому, что мама с папой решат за него все проблемы. В итоге он вырос неспособным справляться со сложными жизненными ситуациями. Родители уделяли ребенку недостаточно внимания, мало демонстрировали свою любовь. Из-за этого он вырос с мыслью, что не достоин ничего хорошего. Один из родителей был авторитарным и довлел над всей семьей. Человек с детства привык, что им управляют и помыкают.

Нередко синдром жертвы возникает, когда человек проживает несколько стрессовых событий подряд. Не каждый может выдержать такое моральное давление. Возникает ощущение, что жизнь несправедлива, что проще подчиниться, чем бороться, ведь все равно ничего хорошего уже не случится.

Выгода жертвы

Иногда люди выбирают такую модель поведения, потому что им это выгодно. Им нравится, что их все жалеют, что им все помогают. Это такой хитрый способ привлечь к себе внимание и переложить на окружающих часть своих обязанностей. Вот какие косвенные выгоды получает человек:

Симпатия и внимание. Когда человек делится с окружающими своими проблемами, все вокруг начинают жалеть и поддерживать его. Таким образом жертва ощущает себя очень важной и нужной. Уход от ответственности. При нормальном психологическом состоянии человек осознает полнейшую личную ответственность за свою жизнь и благополучие. Но жертва не обременена этим чувством. Она считает, что все зависит от судьбы и других людей, поэтому не тревожится о том, чтобы что-то делать ради своего блага. Моральное преимущество. Человек с синдромом жертвы видит себя чистым, невинным и безгрешным. В то же время окружающих он представляет настоящими монстрами, которые то и дело совершают нелицеприятные поступки. На их фоне жертва чувствует себя едва ли не святой и очень гордится этим. Отсутствие ожиданий и требований. Люди, знакомые с жертвой, прекрасно знают о ее беспомощности, поэтому практически никогда не обращаются к ней с просьбами. Таким образом, человек живет достаточно спокойно и беззаботно.

Стоит отметить, что это ощущение выгоды достаточно шатко и недолговечно. В какой-то момент человек начинает осознавать, что все эти преимущества – просто мыльный пузырь, и это создает дополнительный стресс.

Какие проблемы влечет синдром жертвы

Синдром жертвы затрагивает практически все жизненные аспекты. Вот как он влияет на разные сферы жизни:

Сфера эмоций. Человек с такой проблемой постоянно будет чувствовать себя подавленным, ненужным, недооцененным. Он будет испытывать постоянное беспокойство из-за собственной беспомощности. Здоровье. Пребывание в перманентном стрессе отражается на самочувствии. Ухудшение аппетита, нарушение сна, различные боли и упадок сил станут постоянными спутниками. Профессия. Синдром жертвы мешает человеку брать на себя ответственность за сложные задачи, что препятствует карьерному развитию. Кроме того, такой сотрудник боится отстаивать свои права. Взаимоотношения с окружающими. Человек постоянно видит в окружающих врагов, обвиняет их в своих неудачах. Это создает некоторую напряженность, мешает здоровым коммуникациям. Личные отношения. Страдания жертвы делают практически невозможным создание здорового союза, потому что не каждый партнер способен терпеть этот негатив на постоянной основе.

Как распознать жертву

У людей, страдающих синдромом жертвы, наблюдаются некоторые особенности в поведении. Вот основные признаки:

привычка постоянно жаловаться на жизнь; склонность обвинять окружающих в своих проблемах; сильная обидчивость; стремление найти недостатки в других и закрыть глаза на собственные; синдром всезнайки, сочетающийся с абсолютной пассивностью, безынициативностью; склонность считать себя лучше других; уверенность в несправедливости распределения жизненных благ; полный пессимизм и вера в злой рок; способность видеть проблемы там, где их объективно нет; стремление привлечь к себе внимание; категорическое отрицание любых советов.

Трансформация жертвы

Человек с синдромом жертвы – это далеко не всегда безобидная послушная овечка. такой индивид может быть достаточно агрессивным. Осознавая свое бессилие, свою слабость по отношению к подавляющему большинству, он начинает злиться. Но вместо того, чтобы работать над собой, избавляться от комплексов, он превращается в абьюзера по отношению к еще более слабой личности с отсутствующей волей и нестабильной психикой.

Как перестать быть жертвой

Если вы признали существование проблемы, если вы приняли тот факт, что с вами что-то не так, знайте, что это уже половина успеха. Дальше вам нужно следовать таким рекомендациям, чтобы преодолеть синдром жертвы:

учитесь принимать решения самостоятельно, отвыкайте советоваться с другими; старайтесь держаться уверенно при общении с людьми, не тушуйтесь и не запинайтесь; учитесь говорить “нет”, не исполняйте чужие просьбы, если вы этого не хотите или в этом нет острой нужды; отстаивайте свое мнение путем приведения аргументов, а не через обиды и упреки.

Если не получается самостоятельно выйти из этого состояния, обратитесь к психологу. Главное, не закрывайте глаза на проблему, ведь она лишает вас многих жизненных удовольствий и препятствует достижениям.

Психологические методы

Чтобы перестать быть жертвой, необходимо радикально изменить свое мировосприятие и скорректировать образ жизни. С целью изменения жизненных установок психологи практикуют со своими пациентами такие методы:

Арт-терапия. Творчество помогает справиться со многими психологическими проблемами, включая деструктивные поведенческие стратегии. Когда человек дает волю фантазии и создает что-то новое своими руками, это побуждает его поступать аналогичным образом в реальной жизни, брать ситуацию в свои руки. Когнитивно-поведенческий метод. Его смысл заключается в совместном анализе конкретных жизненных ситуаций с целью выявить и обозначить деструктивные установки. На основе сделанных выводов разрабатывается новая стратегия и составляется план по внедрению ее в реальную жизнь. Психодрама. Смысл данного метода заключается в проигрывании каких-то ситуаций. Это дает человеку возможность как бы увидеть со стороны свое поведение в роли жертвы и убедиться в неэффективности такой модели жизни.