Мнение: Украинское государство начинает рушиться

Судя по новостям из Днепропетровска, Украина перестаёт быть государством: государственные институты деградируют один за другим. Вот немного впечатлений местного жителя (ссылка):

— сильный дефицит рабочих рук, очень не хватает мужчин;

— дефицит материалов, проблемы с импортом сырья из-за границы;

— резко упало качество новых рекрутов — они не только готовы дезертировать при первой возможности, но и в принципе плохой материал для солдат;

— судебная система останавливается. Так просто в суд документы уже не подать: некому принимать, некому обрабатывать;

— банки перестали быть надёжными, карты блокируют;

— коррупция приобрела тотальный размах;

— перебои с электричеством;

— средняя зарплата работающего мужчины около 44 тысяч рублей, цена бензина — 110 рублей за литр.

Уточню по поводу проблем с импортом. Так как бежать с Украины сейчас дорого и опасно, а законы в стране перестали работать, водители-дальнобойщики считают за лучшее уехать в Европу прямо на грузовике. Они пересекают границу, разгружают фуру и отправляют начальству смс с извинениями: так и так, груз доставил, фуру припарковал там-то, парковку оплатил, прощайте (ссылка).

Теоретически проблема доставки грузов решаема — можно возить польскими фурами, можно переобучать женщин, благо при тотальной коррупции права нужной категории стоят недорого. Но это теоретически. На практике женщин тоже не хватает, а услуги поляков недоступны по цене. Полагаю, у разумного владельца украинской логистической компании остаётся ровно одно решение проблемы: лично сесть за руль, выехать в Польшу и остаться там до завершения конфликта.

Из Украины уже бежали более 10 млн человек (ссылка). Казалось бы, много, но не критично много для страны, в которой до начала СВО насчитывали около 35 млн жителей. Проблема в том, что в первых рядах бежали именно те, кто нужен сейчас Киеву в окопах или у станков. Кто не успел бежать, попал в несущие серьёзные потери украинскую армию. Оставшиеся — женщины, школьники, пенсионеры, инвалиды — недостаточно физически крепки, чтобы заменить их даже при большом желании.

Что ещё хуже для Киева, идейных бандеровцев среди оставшихся мало. Типичная жительница Днепропетровска категорически не готова жертвовать собой ради украинства. Вот если бы можно было нажать на кнопку, чтобы вся Россия куда-нибудь делась, она бы, вероятно, нажала. Но идти в военкомат, записываться в добровольцы — нет. Да и нужны всё-таки в окопах мужчины, так как физиологические различия между полами никто не отменял.

Некоторые украинки достаточно свирепы, чтобы идти в армию, садиться за руль грузовика, вообще заменять мужчин. Но буйных мало, при этом часть буйных девушек бежала с Украины ещё в 2022, а другая часть уже предпочла службе в армии встраивание в коррупционные схемы. «Кружевные трусики и Евросоюз» — не та идея, которая может привлечь порядочных и самоотверженных людей. Эта идея привлекает искателей лёгкой жизни и авантюристов, которым фронт не нужен: они или устраиваются туда, где можно воровать, или просто уезжают за рубеж.

Выше я упомянул останавливающиеся суды и грузоперевозки, однако деградация инфраструктуры идёт и во всех остальных отраслях. Не хватает водителей автобусов, не хватает дорожных рабочих, не хватает электриков, не хватает рабочих, которые чинят отопление, канализацию и водопровод. Власти Украины твёрдо расставили приоритеты: фронт важнее, на улицах теперь хватают всех. В таких условиях государство может продолжать существование только при условии высочайшего морального духа граждан, чего на Украине не наблюдается даже близко.

Украинцы не идут в военкоматы добровольно, они покупают парики, чтобы прятаться от людоловов (украинский термин), притворяясь женщинами (ссылка). Процент насильно поставленных под ружьё в боевых частях столь велик, что в окопах уже потихоньку начинают ненавидеть Запад даже сильнее, чем предлагаемого Киевом официального врага.

Как будто этого мало, у Владимира Зеленского закончился официальный срок. Как доходчиво объяснил наш президент, законы Украины требуют передачи власти Верховной раде и её спикеру (ссылка). Владимир Путин — юрист по образованию, и президент с большим опытом, так что его экспертизе в этой области можно доверять.

Любой регион Украины, от Полтавской области до Львовской, имеет теперь юридическое право отказаться от выполнения приказов из Киева. Конечно, в этом случае гражданин Зеленский будет пытаться давить бунты силой, однако не факт, что он сможет снять с фронта войска, что эти войска выполнят приказ, и что эти войска, наконец, окажутся сильнее прикормленных местными олигархами военнизированных группировок…

Большие структуры рушатся медленно, так что Украина может держаться ещё долго — до 2025 года или даже дольше. Пока что мы наблюдаем не тотальное схлопывание возможностей противника, а переход к следующей фазе конфликта: из полноценной американской колонии, которая воевала против России последние два года, Украина превращается в дикую территорию. Теперь это не государство, а всего лишь поле боя, на котором ведёт боевые действия составленный из туземцев американский экспедиционный корпус.

Пожалуй, как минимум одну из целей Спецоперации — демилитаризацию Украины — можно уже считать вчерне выполненной. Владимир Зеленский нанёс уже Украине такой ущерб, что даже если перемирие объявят завтра, выставить угрожающую России армию Украина в ближайшие десятилетия уже не сможет.

PS. Дежурно напомню, что ничего этого не было бы, если бы в декабре 2013 киевляне прогнали Викторию Нуланд и Джефри Пайетта с Майдана. Увы, они сделали нечто противоположное — приняли из рук американцев печеньки. Все последующие события — справедливая и закономерная расплата за дружбу с США.