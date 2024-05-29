Samsung Galaxy S24 на базе Snapdragon 8 Gen 3 в России стоит ниже 60 тысяч рублей

Компактный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 на базе Snapdragon 8 Gen 3 теперь доступен в РФ по цене ниже 60 тысяч рублей. Эта версия представлена с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Компактный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 на базе Snapdragon 8 Gen 3 теперь доступен в РФ по цене ниже 60 тысяч рублей. Эта версия представлена с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Samsung предлагает два типа чипов для своих устройств в зависимости от региона продаж. В РФ можно приобрести версию с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обычно используется на американском, канадском и китайском рынках.

Galaxy S24 — это базовая модель флагманской серии Samsung. Он имеет 6,2-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2600 нит. Камера состоит из основного модуля на 50 Мп, ультраширокоугольной камеры на 12 Мп и телеобъектива на 10 Мп с 3-кратным оптическим приближением. Среди других особенностей — защита от пыли и воды по стандарту IP68, поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт и NFC для бесконтактной оплаты.

Однако стоит отметить, что единственным недостатком этой модели является скорость зарядки в 25 Вт, что может занимать около полутора часов для зарядки аккумулятора емкостью 4000 мАч.

В США Galaxy S24 начинается с цены $799, но версия с 8/256 ГБ, которая в РФ продается по цене 58,4 тысячи рублей, стоит уже $859 (примерно 76,6 тысяч рублей). Покупателям следует обращать внимание на версии с 256 ГБ памяти, так как они используют более быструю память UFS 4.0, в отличие от версий с 128 ГБ, где установлена память UFS 3.1.

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