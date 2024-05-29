 

Хуситы примут участие в ПМЭФ

29.05.2024, 19:33, Разное
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Член высшего совета движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси подтвердил, что делегация Йемена примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как пишет политик в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter), Россию и Йемен связывают многолетние связи, которые особенно укрепились в последнее время.

– Мы помним, какую помощь оказывал Советский Союз Народной Демократической Республике Йемен, а сегодня мы плечом к плечу сражаемся вместе с русскими против коллективного Запада. Поэтому я благодарен за приглашение посетить Санкт-Петербург, – написал Мухаммед Али аль-Хуси.

По информации «Ведомостей», делегация хуситов выступит на секции ПМЭФ «Морские грузоперевозки», а также подготовит стендовый доклад об уникальном опыте Йемена по «деколонизации и освобождению от влияния транснациональных западных компаний».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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