Личное: “Нравится его природность”

Первый сезон сериала “Разморозка” начался с того, что Казанова предложил своей новой знакомой, Рапунцель, поехать в Барселону. Рапунцель – красавица, но, к сожалению, рапан. А Казанова уже в то время был почти нерыбой (потом еще прокачался).

Сейчас, когда мы уже многое знаем про рост значимости, мы можем представить график возрастающей функции и разделить рост значимости Казановы для Рапунцель на такие этапы:

1. Ей показалось, что он ее продинамил с обещанной поездкой к маме на огород. Казанова не динамил, а просто пошутил. Но ей показалось, что он накосячил, по крайней мере недовложился. Она отругала его, а он предложил поехать в Барселону, и его СЗ рванула вверх. Ее косяк в ответ на воображаемые недовложения + его шаг с шарами. Вот почему СЗ его рванула, Рапунцель влюбилась. Причем шары в ответ на ее косяк вызвали недорефлексию его значимости. Это очень интересный момент, который мы пока мало обсуждали.

2. Она злилась на его слабые вложения + ревновала его в самолете, а дальше он допек ее тем, что предложил снять хостел. Казанова не выходил из КП, а Рапунцель вышла очень сильно. Вот почему его СЗ выросла еще выше. И Рапунцель погрузилась в глубокие любовные страдания.

То есть опять нечто, что кажется Рапунцели недовложениями Казановы, ее ответные косяки и рост его СЗ. Сливы у Рапунцели тоже были, но сливы ослабляют свою фигуру, а косяки растят фигуру другого. Косвенно и собственные сливы помогают росту чужой значимости, но очень опосредованно, а нам надо увидеть, как помогают косяки.

Нам пока достаточно этих двух моментов, тем более потом Рапунцель переключилась на Онегина, но из-за влюбленности в Казанову проворонила его. А дальше фигуру Казановы на время затмил Печорин, но, кстати, в Казанову Рапунцель так навсегда и осталась немного влюблена.

Давайте прочитаем письмо от рапунцели, похожей на нашу, про ее роман с казановой.

И посмотрим на вот эту схему роста СЗ от косяков в ответ на воображаемые недовложения.

ivy2007

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Я давно читаю ваш блог. Когда только начала его читать, хотела сразу написать свою историю, уникальную как мне тогда казалось, потом разобралась, что это история банального секс-онли, и все уже разобрано во всех деталях, и вопросов у меня нет. Сейчас у меня отношения, в которых есть большой финансовый мезальянс. Мой бюджет намного больше, чем бюджет мужчины.

И я не понимаю как правильно мне действовать.

Мне 36 лет. Не замужем, детей нет. Из небедной семьи, с хорошим образованием, с хорошей работой и ЗП выше среднего по Мск. Внешность обычная, лишнего веса никогда не было, во внешность инвестирую время и деньги – парикмахерская, косметолог, массаж, слежу за питанием, сном, витаминами. С мужчинами всегда складывалось не очень, отношения были, но к браку не привели. Опыт секс-онли был болезненным, и потом долго гнобила себя за свою глупость и самонадеянность. В результате забралась в башню повыше и про отношения не хотела даже думать – типо и так нормально. Перебивалась иногда короткими курортными романами. Зато неплохо прокачалась в карьере.

Последние 1,5 года поставила в приоритет личную жизнь. Много ходила на свидания с СЗ. Сформулировала, что нужны только серьезные мужчины с работой, неженатые, нацеленные на отношения. Видимо я так боялась еще раз обжечься, что часто мне попадались мужчины еще более отмороженные чем я. Все могло быть по этикету – свидание, ресторан, интеллектуальные разговоры. Но очень скучно все, мало тепла, мало юмора. Часто казалось, что мужчина всю жизнь сначала учился, потом работал, и сейчас ему надо искать жену. И вот два не самых заинтересованных человека оказываются на свидании. Я работаю в продажах и готова поддержать любой разговор, но часто это все было неестественно. Пару раз я знакомилась с мужчинами, которые как казалось совпадали со всеми пунктами в моей голове, но либидо не обмануть. Было и такое, что мужчина мне понравился, но дальше первого-второго свидания не заходило. Были легкие отношения с мужчиной намного меня младше. В общем, я была в активном поиске и старалась общаться как можно больше. Это было все проходное, но это было лучше, чем тотальный вакуум ранее. В какой то момент я решила, что жесткий список у меня в голове не работает и надо расслабиться, набраться смелости и выбирать более эмоционально, менее расчетливо.

И почти сразу познакомилась с С. Еще на фото посмотрела и подумала – ну просто Маугли. Волосы по плечи, бейсболка, майка-алкоголичка, улыбка, глаза немного безумные. Что то дикое в нем было. Посмотрела по локации – Краснодар. Ну думаю, все равно ничего не получится, лайкну. И он сразу откликнулся, и сразу такой разговор потек живой. Не знаю как объяснить – очень много энергии в нем ощущалось. Как инъекция адреналина. Он мне сразу понравился. В Краснодаре гостил у мамы, а живет в Москве.

Первая встреча не получилась. Я написала за пару часов до встречи и поняла, что он про нее забыл. Я была раздосадована, написала – это не по спортивному, С. Откликнулся через несколько дней, извинился и второй раз мы уже встретились. Я была очень заинтересована с самого начала, очень хотела его увидеть в живую. Мы оч много переписывались, с моей стороны – взахлеб. Я ему даже написала – в тебя можно легко влюбиться. А он мне – ну мы еще даже не знакомы. Короче, он мне вообще не понравился на встрече сначала. Он был ужасно одет – на мой взгляд все эти вещи надо просто сжечь. Он был очень нервный и говорил говорил говорил. Я еще подумала – ну как же так, такой собеседник в переписке и такая жесть в жизни. И потом решила – либо парень наркоман, либо просто волнуется. Надо идти гулять раз встретились, хотя бы для приличия. Чем дольше шли, тем он больше успокаивался, и разговор уже был более осмысленным. Я предложила зайти в бар – такой, где он бы в своем обличии не выделялся особо на фоне всех остальных. Скорее я в своей Макс маре как инородный предмет. Он окончательно успокоился, взяли пиво. Я из вежливости предложила оплатить свое пиво и он сразу согласился. Я тогда расстроилась – типо первое свидание все таки. И вот он сидит, смотрит на меня и я понимаю, что он оч симпатичный, его лицо успокоилось и разгладилось. И что он очень мне нравится и целоваться я хочу прямо сейчас.

(Вот первый ее вектор косяка, при встрече. СЗ его была уже ненулевой после общения, а здесь резко подросла. Опишите, почему это произошло)

Видимо, мысли были написаны на моем лице, парень меня начал целовать, и спустя полчаса он уже крепко обнимал меня, и мы делились какими то глупыми историями про первую любовь. Я предложила поехать ко мне. Переспали. Я сама себе удивилась. Для меня это не норма. Он мне тоже сказал – мол пьет очень мало и бар не планировал, и сексом на первом свидании не занимается. Смутил меня этим. Но все уже и так случилось.

(Это шары с его стороны были, кстати. Поняли?)

С тех пор общались регулярно. Он много писал и много звонил сам. И он как то сразу стал родным. Он очень теплый, очень ласковый, кажется, что ему можно рассказать вообще все. И он никогда не осуждает и не умничает. Я очень люблю говорить с ним. Но мы очень разные люди.

С. 39 лет, выглядит как мальчик. Был женат дважды, имеет официально 6 детей, с которыми хоть и общается, но материально их не содержит. Ни про кого из бывших плохо не говорит. Нет в нем никакой ни горечи, ни сожалений о прошлых отношениях, спокойно и очень логично обо всем рассказывает. Родился и вырос в Москве, потом увлекся туризмом и объехал пол мира. Если для меня отпуск – это две недели, то для него отпуск больше похож на эмиграцию для обычных людей. Везде ездит с палаткой и спальником, много передвигается автостопом. Он называет себя рабочим классом – в любом месте найдет себе работу – пром альпинист, грузчик, водитель, что угодно. В Мск вернулся перед Новым годом. 2,5 года жил в штатах. Сейчас учится на водителя автобуса. Деньги, которые он ранее заработал, потрачены. И сейчас он живет на 20 тр в месяц.

(Бедность – не порок, и тем более не косяк. А наша автор воспринимала отсутствие денег у мужчины как его косяки перед ней. Почему так? На этом очень часто спотыкаются женщины в отношениях со значимыми бедными мужчинами, особенно с казановами)

Я понимала, что мы из разных социальных слоев с самого начала. Сейчас нашим отношениям 2 месяца, и они медленно скатились в ссоры и склоки. С. приезжает ко мне, ест, иногда кажется, что ест про запас, моется, спит, осыпает меня поцелуями и комплиментами. Но постепенно мое недовольство росло.

Мы договорились пойти в театр. И так как на тот момент у него даже не было российской банковской карты (у него карта США, с которой он как то снимал деньги) билеты купила я. С тех пор я несколько раз напомнила про деньги за билет. Он даже удивился, когда я об этом сказала. Но я спросила про деньги не потому что мне так важны эти деньги сами по себе, как тот факт, что если он мне их не отдаст, то мое ощущение, что моим гостеприимством злоупотребляют, сильно вырастет (хотя по-моему волноваться об этом должен был он, а не я). И это увеличит и так тот сильный дисбаланс, который есть. Не знаю как правильно надо было себя вести в этой ситуации и как реагировать. Я напихала ему сполна за все это. Обещал, конечно, за билет отдать. Театр пока не состоялся, деньги за билет не вернул, я вся изистерилась.

(Она считает, что не вернуть ей деньги – косяк, но, возможно, совсем нет, смотря что за договор был о театре, и кто был инициатор. В любом случае это вектор косяка намного меньше, чем ее постоянный вынос мозга с требованием вернуть долг. Ведь она не бедствует и эта сумма символическая для нее. Понятно, как получилась вилка, на которую она напоролась?)

Главное увлечение у С. – это бег. Он участвует в марафонах, различных соревнованиях. Очень любит природу, поэтому последние двое выходных подряд уезжает на всякие соревнования в область. Я даже не знала, что такие есть. Он уговаривает меня поехать с ним. Но бегать все выходные и спать в палатке – это точно не моя история. Мне кажется, что правильнее для меня отказываться от таких предложений. Я не готова ни физически, ни морально для таких авантюр. Испорчу и ему кайф, и себе выходные.

(Он делает достаточно шагов и вкладывается чем может. Поэтому его СЗ обязательно будет расти, а в ответ на ее косяки и скалки особенно)

Меня в этой ситуации не покидает ощущение, что меня используют. Не как то вероломно и подло. В силу совершенно разных заработков мы едва ли можем о чем то договориться кроме фильма дома и секса дома. При этом, я искренне считаю его очень умным и самым интересным человеком , с кем я знакомилась. И часто говорю ему об этом.

Но при таком мезальянсе говорить о развитии отношений сложно. Что меня останавливает от финального разрыва 1. Это первые отношения, которые я считаю значимыми для себя, после большого перерыва. 2. С. красивый и здоровый, а мне 36 и я хочу ребенка. Он сам поднял эту тему, и я за это зацепилась. Он предлагает мне на словах отношения и завести ребенка и быть вместе. Он все время говорит, что один быть не хочет, хочет семью и еще детей. Я понимаю, что если завести от него ребенка, то с расчетом, что это только мой ребенок и все расходы по нему несу я сама. Из помощи – мои родители. Но я все еще не теряю надежды на какие то нормальные отношения с мужчиной.

(Рождение ребенка – неплохая идея. Но обратите внимание: все предложения мужчины в КП, хотя автору и кажется, что он ее использует. Почему кажется и почему на самом деле – нет?)

Неделю назад я взорвалась. С. приехал встретить меня с работы. Могу сказать, что его внешний вид давно перестал меня волновать. А уж когда этот «мальчишка» в моей кровати – я могу им только любоваться. Но тут это был такой контраст с моим брючным костюмом и вообще офисом. Меня взбесила музыка, которую он пытался поставить у меня в машине. Меня взбесило его предложение поехать во Вкусно и точка. Я пробурчала, что на мне костюм и мне надо переодеться, а машину припарковать, и я никуда не поеду кроме как домой. Он замолчал, я включила радио и ехали мы домой молча. Дома я села и заплакал. Я не знаю чего я от него хотела. Попросила его уйти. Он покружил покружил вокруг меня, забрал все свои вещи, которые были у меня, и ушел. Вечером написал, что нам надо бы наловчиться решать такие штуки. В ответ я вывалила кучу претензий. В принципе я и раньше об этом говорила – мы слишком разные, я не могу разделить его увлечения, он не разделит мои и тд и тп. Вообще разговор был мирный в итоге и мы даже извинились друг перед другом за вечер. И С. воспринял это как примирение. Но меня не отпустило. Если уж меня понесло, то все. Все последующие дни я цеплялась к каждому его слову, меня раздражало все. Я высказала, что не надо приезжать ко мне домой за едой и много другого.

(Автор могла бы расстаться с С., поскольку никто не обязан оставаться в отношениях в мезальянсе, в идеале мезальянса надо избегать. Но в данном случае есть очень большая недорефлексия значимости и постоянные косяки автора. У мужчины же нет косяков как таковых. Из-за недорефлексии значимости и постоянных косяков автора СЗ мужчины все время растет и она не только не может расстаться с ним, но и сильней влюбляется в него, застревает в отношениях, а вот он постепенно разочаровывается в ней и значимость ее падает. Опишите то и другое)

Надо сказать, что С. держался хорошо.

Прям построил меня:

У меня сейчас не оч по деньгам. Если ты заметила. Я не работал 1.5 года и моя подушка истощилась. Осталась сумма для грузинской автошколы/нз и я не планирую ее больше уменьшать или тратить на что-то другое. (Хотя есть одна мысль)пока я на учебе тут, не работаю постоянно. Мой месячный income последние несколько месяцев 200$. И я не выхожу из бюджета. Можем планировать любые гламурные штуки с тобой. Но я еще покупаю продукты и езжу на метро.

Выяснилось, что в планах до знакомства со мной было уехать в Грузию в августе, но сейчас его план “А” с его слов – это я и остаться со мной. А я себя чувствую не то что, не планом “А”, а даже не планом 100500. Мне то кажется, что он должен просто все что есть бросить к моим ногам. Мозгами понимаю, что ничего он мне не должен. Но дисбаланс сжирает. А тут получается, что мы лето погуляем, а потом он будет решать уехать ему или остаться. И я почувствовала себя не просто удобным вариантом, где можно перекусить, но еще и временным удобным вариантом.

(Она взбесилась, что он планирует уехать в Грузии, но в контексте их отношений и ее поведения такие его планы совсем не косяк и даже не вектор косяка. Почему, объясните?)

Я то успокаивалась, что принималась вновь к нему цепляться. Апогеем стало, когда мы договорились, что он ко мне приедет через два часа. Через два часа он сказал, что только подходит к метро. У нас и в начале были ссоры по поводу времени – он за ним не следит особо, где два часа, там и три. А я реагировала истерично. И как то мне казалось, что мы преодолели этот момент, и он не опаздывал больше. И я ему была благодарна за это.

Но сейчас это подействовало на меня как красная тряпка на быка. Я написала, что приезжать не надо и пусть идет домой. И что это вообще не уважение и нарушение моих границ. И короче, вообще слетела с катушек, удалила чат. При том, головой я прекрасно понимаю, что нельзя так делать. Что я в последствии могу болтаться на собственных крючках из чувства вины. А С. далеко не безобиден. Он умеет виртуозно хамить, не вылезает из границ, в отличие от меня.

(Тут был его вектор косяка, с опозданием, но очень маленький, а на фоне того, что он ради нее перестроился и стал точней, тем более. Ее же косяк в ответ на его маленький вектор – огромный. И более того, это как раз тот косяк, который обнулил его вектор косяка. Почему, понятно?)

И уже сегодня у нас совсем другой разговор. Я почувствовала себя неудобно и напомнила про этот чертов театр. «Прежде чем идти вместе в театр, неплохо бы наладить общение». Что ты предлагаешь сделать? «Приехать к тебе поесть». Я не хочу встречаться у меня дома, в нейтральном месте. На что он мне предложил приехать на его станцию метро – в другом конце города.

Надо сказать, что после этого разговора я как то даже успокоилась и поостыла.

Но не понимаю, как мне вести себя так, чтоб восстановить лицо, не истрепать все нервы и чтобы эта история закончилась для меня относительно экологично (а может, она уже закончилась?). Видимо, какая то жадность обуревает. Человек понравился, я вцепилась, сразу захотелось его под себя переделать – объяснить как надо и не надо. А он идет своим четким планом. А с другой стороны, мне так нравится его «природность» и нравится то, что он не офисный сотрудник – много очень жизни в нем. И я думаю, может есть шанс на выстраивание отношения с ним?

(Она рефлексирует только треть его значимости, и то догадывается, что он дорог ей)

Буду признательна за разбор

Спасибо