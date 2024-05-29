 

Детские часы Xiaomi Mitu Watch S1 с поддержкой подробного отслеживания

29.05.2024, 15:50, Разное
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Компания Xiaomi представила новые детские часы Mitu Watch S1, которые предоставляют родителям возможность следить за местоположением своих детей и получать уведомления о их нахождении в опасных зонах. Эту информацию пишет портал GizmoChina.

Характеристики часов включают 1,78-дюймовый IPS-экран с разрешением 448×368 пикселей. На экране также есть каплевидный U-образный вырез, встроенная селфи-камера на 5 Мп для видеозвонков с детьми, а также основная камера на 8 Мп для фиксации окружающей обстановки.

Помимо этого, часы оснащены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, а за точность определения местоположения отвечают GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO и QZSS. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта и датчикам определения местоположения, устройство может предоставлять родителям не только координаты ребенка, но и его местоположение в помещении. Также доступна история перемещений за 90 дней, которую можно просмотреть через смартфон.

Родители могут также настроить на карте дом, школу или опасные зоны. В этом случае часы оповестят взрослых, если ребенок покинет или войдет в определенную локацию. Гаджет также способен обнаруживать отклонения от обычных маршрутов и длительные поездки.

Среди прочих особенностей Mitu Watch S1 можно выделить поддержку обучающих приложений, мессенджеров WeChat и QQ, радио, онлайн-ТВ, а также отслеживание показателей здоровья, включая утомление, усталость глаз, эмоциональное состояние, ЧСС и SpO2, а также более 100 спортивных режимов.

Цена на Xiaomi Mitu Watch S1 в Китае составляет 1199 юаней (примерно 14,5 тыс. рублей). О появлении часов за пределами Китая информации не поступало.


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