Неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы

Питание богатое жирами может привести к серьезным проблемам с поджелудочной железой, подчеркнул кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Он отметил, что функционирование этого органа напрямую зависит от баланса ферментов, которые он вырабатывает. Избыточное потребление жиров приводит к нарушению этого баланса, заставляя поджелудочную железу вырабатывать излишнее количество липазы, что негативно сказывается на ее состоянии.

Неправильное питание, особенно употребление большого количества жиров за один прием, может привести к гибели клеток поджелудочной железы, предупреждает Вялов. Этот процесс может вызвать панкреатит и воспаление, что в конечном итоге приведет к ухудшению здоровья органа.

Вялов также подчеркнул, что ключевую роль в поддержании здоровья поджелудочной железы играет разнообразное и сбалансированное питание. По его мнению, здоровье этого органа непосредственно зависит от качества потребляемой пищи.

Чтобы выявить проблемы с поджелудочной железой, нужно обращать внимание на свое самочувствие после еды, посоветовал Вялов. Он отметил, что признаками возможных проблем могут быть чувство тяжести в животе после еды, боли в боках и опоясывающая боль.