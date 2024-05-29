 

В Минюсте разъяснили процедуру получения статуса иногероя

29.05.2024, 13:33, Разное
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Министерство юстиции сообщило о введении почётного статуса иностранного героя (иногероя) – его соискателями станут иностранные граждане, публично поддержавшие действия России и её властей с 2022 года и по сей день.

Война в Украине– Реестр иноагентов мы уже практически заполнили, осталось минимум вакантных мест, но в ходе дискуссии все ведущие юристы страны пришли к выводу, что страна должна знать не только предателей, но и героев – тех, на кого стоить равняться. Это люди, проживающие в основном в недружественных государствах, но публично поддерживающие Россию, её народ, культуру и любые действия, – пояснил замминистра юстиции Егор Косинцев.

По мнению Минюста, статус иногероя будет весьма почётным, а его упоминание в СМИ станет обязательным – либо перед фамилией носителя, либо специальной сноской внизу публикации.

Иногероев ожидают и приятные бонусы – они смогут на выбор подать документы на соискание российского гражданства в приоритетном порядке или ежемесячно получать определённое денежное вознаграждение. Удостоверение иностранного героя можно оформить как в электронном, так и бумажном виде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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