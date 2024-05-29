Ярославских военнослужащих и их родных предупреждают о новой легенде мошенников про «безопасный» счет

Злоумышленники обновили популярную схему обмана про «безопасный» счет. Теперь они начали использовать ее в отношении военнослужащих и их близких родственников.

Мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия. Причина — якобы дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.

По сценарию мошенников, чтобы избежать списания и сохранить средства, военнослужащему или его родным предлагают перевести все накопления с карты на «безопасный» счет, а затем деньги обещают вернуть. Однако после получения средств телефонные аферисты исчезают.

– При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вам пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагируйте. Следует помнить, что «безопасных» счетов не существует. В действительности счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им. По любым вопросам, связанным с деньгами, самостоятельно обратитесь в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты, – объясняет эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрея Коценко.