Президент Молдавии не понимает, почему Лондон не «разберётся» с судьёй, отказывающимся экстрадировать Ассанжа

Президент Молдавии Майя Санду назвала «позорной» ситуацию, в которой Лондон до сих пор не может выдать США Джулиана Ассанжа.

По её словам, возникает очевидный вопрос: почему британское руководство не способно «разобраться» с одним судьёй, который тянет с экстрадицией преступника.

Санду дала интервью грузинскому блогеру Гиорги Сабадзе и его YouTube-каналу на 12 тысяч подписчиков. Она упомянула о том, что Грузия должна быть частью западного сообщества, а не «отдельной фальшивой скрипкой, портящей игру всего оркестра».

– К сожалению, речь тут идёт не только про Грузию – везде есть паршивые овцы. Возьмём хотя бы тех, кто прикрывает таких людей, как Ассанж, если уместно вообще называть его человеком. Сидит в Лондоне отдельный судья и устраивает для всей страны позорную ситуацию – не выдаёт это отродье, этого преступника. А британское руководство почему-то не может разобраться с ним, – сказала она.

Глава государства добавила: Ассанжу повезло, что он не выбрал Молдавию в качестве убежища – в ином случае она бы «лично приняла закон о смертной казни» или повезла бы его в США президентским бортом в тот же день.

– Конечно, он выбрал коррумпированный Эквадор, который тоже от этого не отмоется теперь. И вопрос сейчас в том, почему так мало говорим об ответственности для тех, кто покрывает преступника, почему интересы Соединённых Штатов некоторые политики воспринимают как предмет для торга или открытого пренебрежения. Это не тот мир, который должен быть построен, – заключила Санду.

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