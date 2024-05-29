«Дождь из стали», выпавший с НЛО, и подозрительная гибель военных, расследовавших это дело

24 июня 1947 году произошел знаменитый “случай в Каскадных горах” в штате Вашингтон, когда американский военный пилот Кеннет Арнольд наблюдал в небе несколько дисковидных НЛО.

Именно после этого, фактически, началась эра уфологии, а термин “летающие тарелки”, придуманный Арнольдом, стал основным для этого явления.

А всего через несколько дней после наблюдения Арнольда в США произошел еще один инцидент с НЛО, причем куда более пугающий, но который на данный момент почти повсеместно забыт.

Житель города Такома Гарольд А. Даль вместе со своим юным сыном Чарльзом и двумя членами экипажа плыл на работу на буксире в проливе Пьюджет-Саунд между Сиэтлом и Такомой. Внезапно люди заметили в небе шесть золотисто-серебристых летающих объектов округлой формы. Они показались очевидцам похожими на пончики.

Вдруг один “пончик” закачался и из него прямо на буксир “пролился дождь” из тонких металлических полосок и непонятных черных комочков.

Когда одна из полосок упала на руку мальчика, то на коже остался след, как будто от кислоты. Ребенок, к счастью, отделался лишь этим небольшим ранением, но такие же полоски упали на его собаку и пес тут же умер.

Добравшись до работы, Даль сразу же рассказал об инциденте своему начальнику Фреду Ли Крисману и тот поехал к буксиру и сумел собрать с палубы несколько черных полосок в качестве вещественных доказательств.

А через несколько дней Даль столкнулся с классическим “человеком в черном”, который сидел за рулем черного седана и остановил его прямо на улице. Он сел в седан и незнакомец отвез его в закусочную, где они сели за столик и между ними произошла краткая беседа. Человек в черном предупредил Гарольда молчать о том, что он видел и что случилось с его сыном и собакой.

Каким-то образом о случае с Далем в Такоме узнал тот самый Кеннет Арнольд и он прилетел туда на своем самолете, а затем связался со знакомыми военными, попросив их изучить это дело и, возможно, связать с его собственным недавним наблюдением.

Уже через пару дней 31 июля в Такому для расследования инцидента были отправлены двое военных – капитан Уильям Дэвидсон и лейтенант Фрэнк М. Браун. Осматривая буксир, они не обнаружили там ничего особенного, но по их первой версии, то, что упало с неба на людей, было просто шлаком с плавильного завода, поднятым в воздух сильным ветром.

Тем не менее, они собрали несколько подозрительных образцов (а также взяли полоски, собранные Крисманом) и сделали много фотографий (предположительно, они засняли рану на руке мальчика, палубу, поврежденную расплавленными стальными полосками и даже тело убитой собаки).

Обратно на базу из Такомы Дэвидсон и Браун летели на том же самолете B-25, на которым прибыли расследовать случай. Но до базы они не долетели, так как самолет по неизвестным причинам потерпел крушение недалеко от Келсо, штат Вашингтон. Все на борту погибли, а собранные образцы и фото бесследно исчезли.

Новость об этой катастрофе еще не была обнародована, как в местную газету позвонил аноним и заявил о крушении, добавив, что самолет был намеренно сбит, потому, что на его борту были “фрагменты летающей тарелки”.

Все это стало богатым “топливом” для последующих теорий заговора, считающих, что военных намеренно устранили, чтобы не допустить разглашения.

Также выяснилось, что когда Кеннет Арнольд вылетал из Такомы, у него отказал двигатель, и ему пришлось совершить аварийную посадку. Проверив свой самолет, Арнольд обнаружил, что у него был перекрыт (кем-то намеренно) топливный клапан.

А две недели спустя скоропостижно скончался репортер Пол Лэнс из газеты “Tacoma Times”, освещавший эту историю с НЛО. Предположительно, от менингита…