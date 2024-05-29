Православные пропагандисты пророчат о циклопических землетрясениях в США и пробуждении вулканов

США за всю свою историю столкнулись с множеством стихийных бедствий, но согласно неким «ученым», самое страшное еще впереди.

Не только смерчи и ураганы угрожают жизни и имуществу американцев, но и потенциальные геологические катастрофы, способные изменить облик континента, утверждает российский православный телеканал «Царьград».

Согласно данным, только в XXI веке США пережили около 130 крупных природных катастроф, приведших к гибели более 4 тысяч человек и материальному ущербу в размере 500 миллиардов долларов. Смерчи, тропические штормы, землетрясения и наводнения стали частью жизни американцев, но существуют угрозы гораздо более серьезные.

Теперь «ученые» бьют тревогу, отмечая увеличение напряжения земной коры под территорией США. Это может привести к циклопическим землетрясениям и гигантским цунами, способным нанести невообразимый ущерб. Особое внимание ученых привлекает разлом Сан-Андреас, который простирается вдоль Западного побережья на 1300 км. Наблюдаемая активность в этой зоне может быть предвестником катастрофы, способной изменить географию региона.

Однако, самым ужасным сценарием считается извержение Йеллоустоунского супервулкана. Этот «спящий монстр» скрывает под собой огромные запасы магмы, и его извержение может привести к глобальной катастрофе. Ученые предупреждают, что такое событие может вызвать цепную реакцию разломов, вулканических извержений и изменений климата, затрагивая не только Северную Америку, но и весь мир.

Попытки ученых разработать способы предотвращения подобных катастроф пока не привели к конкретным результатам. Пророчества американского мистика и прорицателя Эдгара Кейси, известного как «Спящий пророк», лишний раз добавляют загадочности этим прогнозам. Его предсказание о немыслимой природной катастрофе в США «в первой трети XXI века» вызывает тревогу и заставляет задуматься о будущем.