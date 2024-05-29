Мнение «аналитика»: О последнем оплоте российских либералов… R.I.P.?

И вот его не стало…

Сейчас не многие вспомнят, что на заре своей президентской карьеры Владимир #Путин был ярым либералом, сторонником сближения с #США и партнёрства с #НАТО с прицелом на присоединение к Альянсу. И #реформы он тогда затеял самые что ни есть либеральные. А что «мочить в сортире» — так это было сказано по известному адресу и вообще…

В каком русском либерале нет малой толики великодержавного шовинизма!

Сейчас, почти четверть века спустя, всё дивно как переменилось. Традиционные, т.е. ультраконсервативные ценности вознесены на щит и поставлены во главу угла. С натой идёт священная война, с Америкой — обмен угрозами, а «нохчи» — и уже вскоре покамест запрещённые в РФ талибы — лучшие друзья и опора Режима™.

Всё по той самой пословице — дескать, «кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, кто к старости не стал консерватором, у того нет мозга».

Ну и вот теперь практически пал последний оплот и символ либерализма в России — «плоская» шкала налогообложения для физических лиц. С 2001 года граждане России платили НДФЛ по единой для всех ставке 13%. Но в эру ковида появилась дополнительная «ступенька» для мультимиллионеров: ставка в 15% для доходов от 5 млн руб в год. А теперь и вовсе станет вполне скрепной и традиционной — пятиступенчатой.

Российский Минфин внес в правительство пакет законопроектов. Предлагается такая «прогрессивная» шкала по НДФЛ:

▪️для доходов до 200 тыс. руб. в месяц всё остаётся по-прежнему — 13%,

▪️для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%,

▪️для доходов от 5 млн рублей до 20 млн рублей — 18%,

▪️для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20%,

▪️для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Довольно щадяще по сравнению с либеральным Западом, где для сверхдоходов могут действовать «репрессивные» ставки в 50-55% (впрочем, там в налоговой системе много льгот и лазеек). И пока мягко по охвату: введение прогрессивной шкалы коснётся 3% трудоспособного населения страны, утверждает российский Минфин.

Но ведь лиха беда начало?

Мягко стелет, да жёстко спать… Главное начать, а ставки можно будет плавно поднимать потом. Как и пенсионный возраст.

Так что, если честно, вам разве не жалко отмены последнего крупного достижения российских либералов?

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