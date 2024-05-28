AndroidInsider представил топ-5 смартфонов, вышедших до 2024 года

Портал AndroidInsider представил топ-5 смартфонов, вышедших до 2024 года, но все еще остающихся актуальными.

Первое место занял Poco M5s, который можно приобрести за 10 тыс. руб. В этой ценовой категории он предлагает чип MediaTek Helio G95, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1100 нит и камеру на 64 Мп с поддержкой 4K-видеосъемки. Единственный минус — частота обновления экрана 60 Гц.

На втором месте — Redmi Note 11 Pro+. Он оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, чипом Dimensity 920, стереодинамиками JBL и тройной камерой на 108, 8 и 2 Мп. Особенностью этой модели является поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Изначально цена в РФ составляла более 40 тыс. руб., а спустя два года — от 14,4 тыс. руб.

OnePlus Nord CE 3 — один из лучших смартфонов в пределах 25 тыс. руб. Он работает на базе процессора Snapdragon 782G, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, основную камеру Sony IMX890 на 50 Мп и быструю зарядку на 80 Вт. Однако модель не поддерживает 4G в диапазоне Band 20, что может вызвать проблемы с приемом связи у некоторых операторов.

Закрывают подборку Nothing Phone (1) с прозрачной крышкой и подсветкой за 27,9 тыс. руб. и флагманский Tecno Phantom X2 с мощным чипом MediaTek Dimensity 9000 стоимостью от 26,3 тыс. руб.