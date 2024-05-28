Смартфоны Honor 200 с необычным дизайном и Snapdragon оценили в 33 тысячи рублей

Презентация новых моделей Honor 200 и 200 Pro состоялась в Китае. Обе версии имеют сходный дизайн и 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Также они оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Honor 200 Pro работает на чипе Snapdragon 8s Gen 3 и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. В то время как базовая версия Honor 200 использует Snapdragon 7 Gen 3 и не имеет поддержки беспроводной зарядки.

Основная камера в Honor 200 Pro имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), телеобъективом на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим приближением и OIS, а также ультраширокоугольным модулем на 12 Мп. В базовой версии также есть основная камера на 50 Мп и OIS. Селфи-камеры в обеих моделях имеют сенсор на 50 Мп.

Устройства работают под управлением фирменной оболочки MagicOS 8.0 на базе Android 14.

В Китае Honor 200 поступит в продажу с 31 мая по цене от 2699 юаней (примерно 32,9 тыс. руб.), а Honor 200 Pro — по цене 3499 юаней (примерно 42,6 тыс. руб.). Международные версии будут анонсированы на презентации в Париже 12 июня, где будут объявлены цены для других рынков. Возможность появления Honor 200 в РФ пока не сообщается.