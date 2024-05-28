Мнение: Большая пиаровская игра

Ха! А старый добрый Сапожник видел всё это дело насквозь еще… 21 год назад. Юбилей!

Каталог мирового обмана

Задолбали уже этой атипичной пневмонией! Чем больше про нее говорят, тем сильнее ощущение, что все это – какая-то очень большая пиаровская игра. Против Китая, видимо.

Но мы-то тут при чем, блин? Здесь-то зачем раздувать самую натуральную истерию? Это ж надо – ну все новостные выпуски забиты! И это при том, что в РФ вообще заболевших нет! Неужели не найдется человека, который скажет, что король-то голый?!

Все-таки раздражает, когда тебя держат за откровенного дебила. Нашли, тоже, “чуму 21 века”! От настоящей чумы смертность под 80%. А тут даже до 10% не дотягивает. Заболело 5 тыс. китайцев – из миллиарда с лишним; и что?

Но как же, говорят! Ведь от нее не существует лекарства! Нет вакцины!

Клиника. А то мы не знаем, что ни лекарства, ни вакцины не существует от гриппа. До сих пор. И смертность от гриппа – тоже весьма неслабая. И идет грипп из того же Китая. И болеют им не 5 тыс., а миллионы по всей планете. Но про грипп неинтересно, поскольку про него все знают, а “атипичка” – это свежо! на это клюнут!

Нет, явно атака на Китай…

А я тут задумался лишний раз – это сколько ж вокруг совершенно бессовестного манипулирования! Даже интересно было бы собрать этакий каталог “мирового обмана”. Было бы занятно. Я начну; а список оставим открытым, прошу всех дополнять. Итак,

1. “Атипичная пневмония”. Захолустная и неопасная болезнь, из которой успешно делают страшилку для всего мира.

2. СПИД. Ну, СПИДа, как известно, вообще не существует как болезни. Грандиозная и самая длительная пиаровская акция в современном мире. Кроме того, т.н. ВИЧ никакую болезнь вызвать неспособен. Высокая смертность “от СПИДа” объясняется главным образом высокой токсичностью “лекарства”, которое за бешеные деньги продается уважаемой фармкомпанией…

3. Зубные пасты, “защищающие от кариеса”. Поскольку на самом деле причина происхождения кариеса до сих пор науке неизвестна, понятно, что от кариеса никакая паста реально не защищает.

4. Шампуни, “питающие корни волос” и выполняющие еще кучу всяких полезных функций. Ни один шампунь просто по определению неспособен ничего “питать”, поскольку его предназначение – смываться водой с волос. Многочисленные экспертизы это легко доказывают, что, впрочем, никого не интересует.

5. Жвачка, “заменяющая зубную щетку”. Абсолютно бесполезная вещь с точки зрения гигиены.

6. Необходимость чистить зубы 2 раза в день. Ничем не доказана, но – хороший ход производителей пасты. Расход пасты повышается ровно в 2 раза.

7. Нагнетание истерии по поводу неких “микробов”, кишащих вокруг и только и мечтающих о том, чтобы напасть на вас. На самом деле – возбуждающая паранойю попытка убедить публику в том, что наша естественная среда обитания ВРЕДНА, после чего заставить платить за искуственные “средства защиты”, реально снижающие наш собственный иммунитет.

8. “Тройное” лезвие, которое бреет якобы “чище”, чем “двойное”. В этой логике, очевидно, “четверное” лезвие будет брить еще чище… но все же уступит “пятерному”. И так далее до бесконечности. Этот маркетинговый ход просто поражает меня своим каким-то особенным, до предела циничным идиотизмом. Но ведь и он срабатывает!

9. “Вакцинация” от гриппа. За весьма неслабые бабки. При этом даже сами “вакцинирующие” чуть ли не открытым текстом признают, что их вакцина, в сущности, совсем “не от того гриппа”, реально практически бесполезна, ни от чего не защищает… Но тем не менее производится в промышленных масштабах и находит сбыт!

10. Йогурты с “живыми” “бифидобактериями”. Все бактерии умирают еще до попадания в желудок, это давно доказано… Но никого ничему не учит!

11. “Чистка организма”, “вывод шлаков”. Популярнейшая идея в массовом сознании. Услышать об этом можно от кого угодно. При этом никто не задумывался о том, что это вообще реально означает, ЗАЧЕМ это нужно, о каких таких шлаках речь и имеет ли вообще это хоть какой-то физиологический смысл? Зато образ понятен… (2003)

Да, страшно сказать. 21 год прошел, день в день! Написал в своем едва народившемся ЖЖ, эта – одна из первого десятка записей в нем. Кстати – а ведь заметно, что тогда у моего новорожденного “живого журнала” был едва ли десяток подписчиков, поэтому текст – это именно разговор с самим собой.