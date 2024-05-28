Ведущие американские вузы прекратили принимать белых мужчин, не прошедших вазектомию

Ведущие американские университеты присоединяются к инициативе Safety Now, нацеленной на обеспечение безопасности женщин и небинарных персон.

Одно из требований активистов – принимать белых студентов-мужчин только при условии прохождения ими вазектомии. Над теми, кто уже успел поступить и подписать контракт, устанавливают полный контроль, включая мониторинг публикаций, лайков и подписок в социальных сетях.

Задача проекта – гарантировать девушкам и небинарным студентам «полную и бескомпромиссную реализацию их права ощущать себя в безопасности». Для этого в первую очередь требуется «устранение из общественной жизни лиц, имеющих высокие шансы на совершение сексуальной или иной агрессии». Подчёркивается, что мужчинам не отказывают в поступлении – речь идёт лишь про обратимую операцию, которая должна обезопасить сообщество.

Первым такое правило попытался внедрить MIT, причём для всех студентов, однако после того как будущий инженер Адам Горовиц оспорил его в суде и при помощи своего дяди-адвоката выиграл $12 млн компенсации, вузы решили действовать осторожнее – условия уже действующих контрактов больше не пересматриваются, но новые абитуриенты-мужчины должны либо относиться к категории POC (person of color), либо предоставить справку о прохождении вазектомии или химических процедур аналогичного толка.

– Мы заслужили чувствовать себя в безопасности и мы заслужили, чтобы нас слышали и подчинялись нашим условиям, – говорит глава пропалестинского феминистского движения университета Колумбии Рейчел Джонсон. – Сейчас мы находимся на пути из многих ступеней – сначала мы добились квот, потом мы добились компенсирующего балансирования преподавательского состава, сегодня мы дали первый успешный бой насильникам и харрасерам. И я хочу сказать, что мы ещё в начале своего пути, и мы обязательно пройдём его до конца.

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