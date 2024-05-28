Мнение: Почему Медведев не уволит Путина

Медведев давно воспринимается как “человек без яиц”, или, говоря словами политкорректного совка, “не орел”, в частности, и потому, что никак не решится уволить с поста премьера своего “крестного папу” В.В.Путина. Очевидно, что при Путине-премьере президент Медведев при любых раскладах обречен играть роль клоуна до конца срока. При этом, безусловно, кружит голову невероятная легкость такой отставки (к чему нас приучил сам Путин).

Короткий Указ, и всё! Уборщицу с фирмы уволить сложнее, чем премьер-министра России. Не надо ничего обосновывать, никому ничего доказывать, ни с кем консультироваться. Нет никаких “возможностей доработать две недели”, ничто не вынуждает заниматься трудоустройством уволенного. Никакой суд не вправе оспорить такое решение. Красота! Только воля Президента, и больше ничего. До обеда ты премьер, после обеда – уже никто.

Не оправдывая Медведа, все же приведу доводы “против”. Все на самом деле зависит от того, насколько прочен контроль “нацлидера” над “Единой Россией”. Если прочен – тогда скоропостижное увольнение лидера ЕР вполне может выйти Президенту боком.

О чем речь? Речь от импичменте. ЕР контролирует в ГосДуме конституционное большинство, а это значит, что опальный экс-премьер теоретически может инициировать импичмент буквально в день увольнения. И если депутаты ЕР за это голосуют – его останется подтвердить только Совету Федерации… Однако там у путинцев – тоже большинство!

Таким образом, мы видим, что старый чекист вовсе не так беззащитен: он себе подстелил соломки в три слоя. При всей кажущейся легкости президента вполне может сдерживать понимание своего рода “концепции гарантированного взаимного уничтожения”, как в свое время между СССР и США. Президент может снять премьера – но и премьер, как лидер ЕР, может в ответ снять Президента!

Конечно, скажут мне, все это фантастика. Да, соглашусь и я.

И все-таки Медвед – без яиц. Как говорил когда-то незабвенный МакМерфи из “Полета над гнездом кукушки”: “Но я-то хотя бы попробовал…” (2010)

Ситуация с фейковым “президентством” Медведа, как видим, вызывала у меня большое удивление и 14 лет назад.