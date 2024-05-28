Министр Шадаев оценил перспективы внедрения российского софта

В ходе TAdviser SummIT Максут Шадаев, министр цифрового развития, объявил о возможном введении оплаты для отечественных компаний за применение зарубежного программного обеспечения. По его мнению, российские бизнесы успешно справляются с ограничениями, периодически обновляя иностранный софт.

Он высказал мнение о необходимости создания дополнительных стимулов для перехода предприятий на отечественные решения. Одним из таких стимулов могут стать налоговые льготы. Однако, если компания все же предпочтет использовать иностранное ПО, то обсуждается возможность введения определенной платы за его использование.

Ранее министр уже высказывался о возможном запрете государственным компаниям финансировать разработку базового программного обеспечения, которое не будет коммерциализировано и для которого уже есть аналоги на рынке.

Также в контексте российского IT развития отмечается шаг отечественной компании Fplus, представившей планшет с поддержкой четырех различных операционных систем.