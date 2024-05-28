Популяризация трудовых династий выходит на новый уровень россиян обяжут трудоустраивать своих детей к себе на работу

Программа государственной поддержки трудовых династий в Российской Федерации переходит на новый этап – во-первых, она станет обязательной, а не рекомендательной, а во-вторых, власти будут на всех стадиях способствовать формированию таких династий.

Как сообщила газета «Ведомости», сейчас ведётся детальная и всесторонняя проработка инцииативы. Один из авторов проекта, член комитета ГД по трудовым ресурсам Николай Кормухин, дал журналистам обстоятельное интервью.

– Такая программа у нас была принята ещё 20 лет назад и прекрасно себя показала: трудовые династии появились среди сотрудников министерств и ведомств, депутатов, в губернаторских корпусах и аппаратах, даже среди членов правительства. Практически все высокопоставленные госслужащие у нас – славные продолжатели традиций своих знаменитых, не очень знаменитых и даже иногда старающихся не афишировать своё имя и где-то скрывающихся предков, – сказал он.

Однако в последние наблюдается пробуксовка на уровне низового звена: в широких слоях населения подростки отказываются продолжать трудовой путь своих родителей – они идут в совершенно другие профессии и начинают сами «набивать себе шишки».

– Налицо неспособность людей планировать свою жизнь и облегчать её своим детям. Спросите любого депутата у нас – сколько раз он обращался к отцу за помощью в решении тех или иных вопросов? Пока ты не обзаведёшься связями, опытом, не заточишь клыки, так сказать, – постоянно будут возникать проблемы. И только с помощью отцов мы всегда знаем, что стоит подписывать, а что нет, к кому с какими вопросами можно обратиться и кого как лучше отблагодарить. Этот опыт необходимо распространить на всю Россию, – считает Кормухин.

Не более 13% медиков, работающих в скорой медицинской помощи, помогли своим детям с трудоустройством в ту же службу. Аналогичная ситуация наблюдается в школах, на промышленных предприятиях и в сфере науки.

– Мы предлагаем обязать широкие массы народонаселения устраивать не менее 1,1 своего ребёнка на собственную или смежную специальность. Никто не заставляет дословно повторять трудовой путь родителя, но какой-то облегчённый старт, упрощённый вход в профессию – вот это должно быть, – заключил депутат.

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