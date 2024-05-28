 

На YouTube видео автоматически прокручиваются до конца для пользователей с блокировщиками рекламы

28.05.2024, 10:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

YouTube нашел способ борьбы с пользователями, использующими блокировщики рекламы. Теперь, когда они открывают видео, оно автоматически прокручивается до конца, пишет портал WCCFTech.

Ранее блокировщики рекламы мешали просмотру видео, выдавая уведомление о необходимости их отключения. Теперь видео просто автоматически перематывается до конца. Некоторые пользователи даже приняли это за сбой в работе сервиса.

Попытки перемотать видео вручную не помогут обойти ограничение. Ролик либо снова перематывается до конца, либо продолжает бесконечно загружаться.

Пока нет способа обойти эту новую систему для всех популярных блокировщиков рекламы. Единственный выход — отключить блокировщик или подписаться на YouTube Premium.

На данный момент проблема актуальна только для зрителей YouTube, использующих блокировщики в браузере. В модифицированных приложениях YouTube на Android подобных проблем пока не наблюдается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Ведущие американские вузы прекратили принимать белых мужчин, не прошедших вазектомию

28.05 / Мнение: Почему Медведев не уволит Путина

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Позывной “Ванька”

28.05 / Мнение: Почему люди не верят в хакеров

28.05 / «Зенитная зона нулевого уровня» выйдет 4 июля

28.05 / Министр Шадаев оценил перспективы внедрения российского софта

28.05 / Популяризация трудовых династий выходит на новый уровень россиян обяжут трудоустраивать своих детей к себе на работу

28.05 / Мнение «аналитика»: О китайском кунг-фу с Путиным… Поматросили и бросили?

28.05 / Майку Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета

28.05 / Альянс НАТО подал коллективный иск в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть незаконно изъятую технику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика