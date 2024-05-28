На YouTube видео автоматически прокручиваются до конца для пользователей с блокировщиками рекламы

YouTube нашел способ борьбы с пользователями, использующими блокировщики рекламы. Теперь, когда они открывают видео, оно автоматически прокручивается до конца, пишет портал WCCFTech.

Ранее блокировщики рекламы мешали просмотру видео, выдавая уведомление о необходимости их отключения. Теперь видео просто автоматически перематывается до конца. Некоторые пользователи даже приняли это за сбой в работе сервиса.

Попытки перемотать видео вручную не помогут обойти ограничение. Ролик либо снова перематывается до конца, либо продолжает бесконечно загружаться.

Пока нет способа обойти эту новую систему для всех популярных блокировщиков рекламы. Единственный выход — отключить блокировщик или подписаться на YouTube Premium.

На данный момент проблема актуальна только для зрителей YouTube, использующих блокировщики в браузере. В модифицированных приложениях YouTube на Android подобных проблем пока не наблюдается.