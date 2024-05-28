 

Альянс НАТО подал коллективный иск в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть незаконно изъятую технику

28.05.2024, 9:33, Разное
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Организация Североатлантического договора обратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием вернуть военную технику, изъятую в процессе боевых действий.

Война в УкраинеИнформация об этом содержится в карточке судебного дела на сайте «Мой арбитр». В исковом заявлении отмечается, что несмотря на участие техники стран НАТО в боевых действиях на территории соседней страны, право собственности на неё по-прежнему остаётся за владельцами.

– Танки в большинстве своём были оставлены экипажем на поле боя. Если вы бросаете сломанную машину на дороге, это не значит, что кто угодно имеет право забрать её себе. Какие правовые основания сейчас имеются для того, чтобы не ставить между этими двумя кейсами знак равенства? – пояснила позицию истца пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла.

Помимо этого, согласно материалам дела, подавшая жалобу сторона планирует взыскать дополнительную сумму «за незаконное использование имущества истца на публичных мероприятиях без согласия владельца». Сумма взыскания составляет 2 млн рублей.

В пресс-службе НАТО отметили, что в случае отрицательного исхода дела, жалоба будет коммуницирована в вышестоящую инстанцию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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