 

Врач предупредила об опасности жары для людей с болезнями щитовидной железы

28.05.2024, 9:30, Разное
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В жаркую погоду не все чувствуют себя комфортно, особенно те, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как нарушения щитовидной железы. Повышенная температура и солнечная активность могут ухудшить их состояние из-за избыточной выработки гормонов, вызывая учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу при гипертиреозе или тиреотоксикозе. Даже при гипотиреозе жара может увеличить узлы на щитовидной железе, что также представляет опасность.

Люди с ожирением или принимающие определенные лекарства, такие как мочегонные, также подвержены риску в жару. Врачи рекомендуют избегать солнца с 12:00 до 16:00, предпочитая проводить этот период в помещении.

Купаться в открытых водоемах следует до 10 утра и после 17 вечера. Физическую активность лучше ограничить после полудня и до 16:00.


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