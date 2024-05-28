В Угличе прошел турнир по самбо на призы КВВ ГЭС ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Угличе прошел турнир по самбо на призы КВВ ГЭС

28.05.2024, 8:08, Новости
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Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») поддержали проведение детского открытого Турнира по самбо, посвященного Дню защиты детей.

Спортивный праздник прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Углича и собрал более 100 юных спортсменов из Углича, Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Яма и Вологды.

По итогам соревнований лучшими среди девушек стали Вероника Грязнова и Софья Ширгаева. Первые среди юношей: Мирон Сердцев, Кирилл Теплов, Матвей Гуска, Ефим Барахвостов, Даниил Лебедев, Алексей Щербаков, Кирилл Брядовой, Артём Коновалов и Михаил Пахомов.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. В текущем году при поддержке гидроэнергетиков пройдут турниры по акробатике, спортивной борьбе, теннису. В Угличе участниками благотворительной программы РусГидро в этом году станут Дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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