Кардиолог объяснила негативное воздействие холодной воды на сердце в жару

Кардиолог Ирина Поляева предупреждает о возможных проблемах с сердцем при контакте с холодной водой в период жары. Она подчеркивает, что особенно это касается ситуации, когда разогретый организм погружается в водоем без должного прогрева.

Поляева объясняет, что такой контакт вызывает выброс адреналина в кровь, что в свою очередь приводит к сужению и спазму сосудов. Это влечет за собой рефлекторное увеличение кровенаполнения внутренних органов, что повышает нагрузку на сердце. У людей с возрастными изменениями или хроническими заболеваниями сердца это может быть особенно опасно.

Поляева подчеркивает, что рефлекторное учащение сердечных сокращений, вызванное холодной водой, увеличивает риск сердечных аритмий и других проблем. Она рекомендует сердечникам в жару избегать резкого охлаждения не только водой, но и употребления холодных жидкостей, пищи, а также перехода из жары на охлажденные помещения.

Эксперты также отмечают, что жаркая погода оказывает особенно негативное влияние на людей с нарушениями функции щитовидной железы.