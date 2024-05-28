 

Кардиолог объяснила негативное воздействие холодной воды на сердце в жару

28.05.2024, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Ирина Поляева предупреждает о возможных проблемах с сердцем при контакте с холодной водой в период жары. Она подчеркивает, что особенно это касается ситуации, когда разогретый организм погружается в водоем без должного прогрева.

Поляева объясняет, что такой контакт вызывает выброс адреналина в кровь, что в свою очередь приводит к сужению и спазму сосудов. Это влечет за собой рефлекторное увеличение кровенаполнения внутренних органов, что повышает нагрузку на сердце. У людей с возрастными изменениями или хроническими заболеваниями сердца это может быть особенно опасно.

Поляева подчеркивает, что рефлекторное учащение сердечных сокращений, вызванное холодной водой, увеличивает риск сердечных аритмий и других проблем. Она рекомендует сердечникам в жару избегать резкого охлаждения не только водой, но и употребления холодных жидкостей, пищи, а также перехода из жары на охлажденные помещения.

Эксперты также отмечают, что жаркая погода оказывает особенно негативное влияние на людей с нарушениями функции щитовидной железы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / НЛО в небе над Италией озадачил экспертов

28.05 / «Эффект правды» – как наш мозг нас обманывает и на этом держится пропаганда

28.05 / Звезды и сердечки: маникюр в белых и серебряных тонах – хит сезона (лучшие идеи)

28.05 / Мнение: Челси изъяли по беспределу

27.05 / Мнение: ВПК и ВВП – два божества РФ

27.05 / Мнение: Пленочное фото, винил и Карл Юнг

27.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Рой дронов в лесу

27.05 / Рупор кремлевской пропаганды: О тактике применения морских дронов противника

27.05 / Мнение: Эстония хочет поставить Россию на колени, пропажа пограничных буйков и как Нарва оказалась в Эстонии

27.05 / “Здоровое питание.РФ”: Завтрак в виде манной каши ведет к появлению лишнего веса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика