«Эффект правды» – как наш мозг нас обманывает и на этом держится пропаганда

В эру информации, когда мы буквально утопаем в потоке новостей, блогов и социальных медиа, важно понимать, как наш мозг обрабатывает всю эту массу данных. Новое исследование немецких ученых проливает свет на механизмы, которые влияют на наше восприятие правды и памяти.

«Эффект правды» и его последствия

Давно известно, что «эффект правды» это когнитивное искажение, при котором мы склонны верить информации, с которой сталкиваемся неоднократно, независимо от ее фактической точности. Наш мозг обрабатывает повторяющуюся информацию более плавно, и эта легкость восприятия интерпретируется нами как признак истины.

Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале Cognition, показывают, что этот эффект может быть даже сильнее, чем предполагалось ранее. Ученые назвали это явление «эффектом иллюзии знания».

В серии экспериментов с участием почти 800 человек, проведенных доктором Феликсом Спекманном и доктором Кристианом Ункельбахом из Кельнского университета, было обнаружено, что участники склонны верить, что они знали повторяющуюся информацию заранее, даже если это не так. Этот эффект наблюдался даже в случае ложных утверждений.

Иллюзия знания

Один из экспериментов показал, что участники с большей вероятностью оценивали повторяющиеся утверждения как «известные» им ранее, даже если они были ложными.

Ученые также изучили, может ли просьба к участникам указать источник их знаний повлиять на иллюзию предшествующего знания. Оказалось, что даже когда участников просили назвать источник, они редко корректировали свое первоначальное суждение, демонстрируя устойчивость иллюзии знания.

Интересно, что участники часто приписывали свои «предыдущие знания» заслуживающим доверия источникам, даже если первоначальный источник информации был ненадежным. Эта тенденция к фабрикации достоверных источников подчеркивает силу повторения в формировании наших убеждений.

Забывание и дезинформация

Исследование также проливает свет на то, как забывание может влиять на наше восприятие правды. Ученые обнаружили, что, когда люди сталкиваются с информацией из недостоверных источников, они могут изначально понимать, что ей нельзя доверять. Однако со временем они забывают первоначальный источник, и, если снова сталкиваются с этой информацией, они склонны оценивать ее как более правдивую.

– Эффект забывания в сочетании с эффектом правды может привести к тому, что люди поверят утверждениям, которые изначально были определены как недостоверные, – пишут исследователи.

Эффект Манделы

Результаты исследования также имеют отношение к такому феномену, как «эффект Манделы». Этот эффект, названный исследователем паранормальных явлений Фионы Брум, описывает явление, при котором большие группы людей помнят событие не так, как оно произошло, или вспоминают события, которых никогда не было.

Классическим примером эффекта Манделы является широко распространенное ложное убеждение, что Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах. На самом деле он был освобожден и стал президентом ЮАР, скончавшись в 2013 году. Ученые предполагают, что эффект Манделы может быть частично объяснен повторением ложной информации или неправильной ассоциацией информационных источников.

Результаты исследования имеют важные последствия для борьбы с дезинформацией в эпоху интернета. Они показывают, что просто разоблачение ложной информации может быть недостаточно, так как со временем люди могут забыть первоначальный источник и снова поверить в эту информацию при повторном столкновении с ней.

Ученые подчеркивают необходимость развития критического мышления и медиаграмотности, чтобы люди могли лучше оценивать достоверность информации и сопротивляться влиянию эффекта правды и иллюзии знания.