Звезды и сердечки: маникюр в белых и серебряных тонах – хит сезона (лучшие идеи)
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Если вы обожаете экспериментировать и всегда в поиске новых стильных идей, то обратите внимание на этот тренд. Хит сезона, уверенно завоевывающий сердца модниц по всему миру, – маникюр в белых и серебряных тонах. Если вы готовы отправиться в мир гламура и блеска, тогда эта статья для вас!
Звездочки и сердечки
Белые и серебряные тона – абсолютный маст-хэв текущего сезона в мире нейл-дизайна. Изысканный, стильный и подходящий к любому случаю – таков девиз маникюра в ледяных оттенках, который никогда не выйдет из моды.
Этот дизайн придумал голливудский нейл-мастер Ханг Нгуен, нарисовавший на бледно-сером лаке сияющие белые звезды и сердечки (главное фото). Получилось стильно и элегантно!
Серебро и цветы
Модницы, жаждущие шика и блеска, выбирают нежный серебристый маникюр, который можно дополнить миниатюрными белыми цветочками.
“Перепелиное яйцо”
Чтобы выполнить этот маникюр, начните с белоснежного лака в серебристую крапинку, а затем нанесите на основу голографический блеск. Нейл-арт, вдохновленный узором перепелиных яиц, идеально подойдет как для похода в офис, так и для особых случаев.
Френч с жемчужным акцентом
Нежный маникюр, который станет визитной карточкой безупречного чувства стиля, – вечная классика. Сияющие стразы вносят элемент роскоши и изысканности, превращая френч в настоящее произведение искусства, а игра света на жемчужинах и полупрозрачное сияние создают иллюзию нежности и воздушности.
Хром и завитушки
Футуристический серебристо-белый френч разработан голливудской художницей по маникюру Рэйчел Джозеф, которая нарисовала на основе оттенка слоновой кости блестящие хромированные завитушки.
Важно не переборщить с количеством декора, чтобы маникюр оставался элегантным.
Серебристая глазурь
Маникюр с эффектом серебристой глазури – изысканное дополнение к стильному образу. Роскошный нейл-дизайн, особенно актуальный для торжественных моментов, не требует дополнительных украшений, так как сам по себе выступает ярким акцентом. Маникюр можно создать в домашних условиях: достаточно нанести на прозрачную белую основу хромированную пудру цвета льда.
Френч с серебряной фольгой
Сочетание нетленной классики с современностью придает привычному френчу изысканные нотки, а матовое белоснежное покрытие подчеркивает блеск серебра. Узкие полосы фольги делают этот маникюр особенно актуальным для вечерних мероприятий.
Песочные часы
Сногсшибательный серебристо-белый маникюр в стиле ар-деко не может не вызвать восхищение. Нейл-арт с символикой времени на кончиках пальцев – оригинальное решение, требующее точности и аккуратности.
Можно использовать тонкие кисти или трафареты, которые имитируют контуры песочных часов.
3D-ногти в виде ракушки
Вершина нейл-арта мгновенно превращает нотки в произведение искусства, напоминающее о тайнах подводного мира. Использование типсов для объема и создания нужной формы усиливает впечатление и делает конструкцию выразительной.
Поверхность ракушки покрывается перламутровым блестящим лаком, а жемчужные бусины крепятся с помощью специального клея. 3D-ногти с морскими мотивами подчеркнут вашу индивидуальность и станут ярким акцентом любого образа.
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