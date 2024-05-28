Звезды и сердечки: маникюр в белых и серебряных тонах – хит сезона (лучшие идеи)

Если вы обожаете экспериментировать и всегда в поиске новых стильных идей, то обратите внимание на этот тренд. Хит сезона, уверенно завоевывающий сердца модниц по всему миру, – маникюр в белых и серебряных тонах. Если вы готовы отправиться в мир гламура и блеска, тогда эта статья для вас!

Звездочки и сердечки

Белые и серебряные тона – абсолютный маст-хэв текущего сезона в мире нейл-дизайна. Изысканный, стильный и подходящий к любому случаю – таков девиз маникюра в ледяных оттенках, который никогда не выйдет из моды.

Этот дизайн придумал голливудский нейл-мастер Ханг Нгуен, нарисовавший на бледно-сером лаке сияющие белые звезды и сердечки (главное фото). Получилось стильно и элегантно!

Серебро и цветы

Модницы, жаждущие шика и блеска, выбирают нежный серебристый маникюр, который можно дополнить миниатюрными белыми цветочками.

“Перепелиное яйцо”

Чтобы выполнить этот маникюр, начните с белоснежного лака в серебристую крапинку, а затем нанесите на основу голографический блеск. Нейл-арт, вдохновленный узором перепелиных яиц, идеально подойдет как для похода в офис, так и для особых случаев.

Френч с жемчужным акцентом

Нежный маникюр, который станет визитной карточкой безупречного чувства стиля, – вечная классика. Сияющие стразы вносят элемент роскоши и изысканности, превращая френч в настоящее произведение искусства, а игра света на жемчужинах и полупрозрачное сияние создают иллюзию нежности и воздушности.

Хром и завитушки

Футуристический серебристо-белый френч разработан голливудской художницей по маникюру Рэйчел Джозеф, которая нарисовала на основе оттенка слоновой кости блестящие хромированные завитушки.

Важно не переборщить с количеством декора, чтобы маникюр оставался элегантным.

Серебристая глазурь

Маникюр с эффектом серебристой глазури – изысканное дополнение к стильному образу. Роскошный нейл-дизайн, особенно актуальный для торжественных моментов, не требует дополнительных украшений, так как сам по себе выступает ярким акцентом. Маникюр можно создать в домашних условиях: достаточно нанести на прозрачную белую основу хромированную пудру цвета льда.

Френч с серебряной фольгой

Сочетание нетленной классики с современностью придает привычному френчу изысканные нотки, а матовое белоснежное покрытие подчеркивает блеск серебра. Узкие полосы фольги делают этот маникюр особенно актуальным для вечерних мероприятий.

Песочные часы

Сногсшибательный серебристо-белый маникюр в стиле ар-деко не может не вызвать восхищение. Нейл-арт с символикой времени на кончиках пальцев – оригинальное решение, требующее точности и аккуратности.

Можно использовать тонкие кисти или трафареты, которые имитируют контуры песочных часов.

3D-ногти в виде ракушки

Вершина нейл-арта мгновенно превращает нотки в произведение искусства, напоминающее о тайнах подводного мира. Использование типсов для объема и создания нужной формы усиливает впечатление и делает конструкцию выразительной.

Поверхность ракушки покрывается перламутровым блестящим лаком, а жемчужные бусины крепятся с помощью специального клея. 3D-ногти с морскими мотивами подчеркнут вашу индивидуальность и станут ярким акцентом любого образа.