Мнение: ВПК и ВВП – два божества РФ
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Отрывок из январского стрима – про невиданные успехи “российского народного хозяйства”. Публика ведь интересуется, приходится объяснять. Успех у нас теперь неразрывно связан с производством способов убийства – чем больше производим, тем больше ВВП. Похоже, наш обломок СССР втягивается в очередную гонку вооружений – надеюсь, что уже последнюю.
Источник: Размышления вольного социолога
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