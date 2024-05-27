Мнение: ВПК и ВВП – два божества РФ

Отрывок из январского стрима – про невиданные успехи “российского народного хозяйства”. Публика ведь интересуется, приходится объяснять. Успех у нас теперь неразрывно связан с производством способов убийства – чем больше производим, тем больше ВВП. Похоже, наш обломок СССР втягивается в очередную гонку вооружений – надеюсь, что уже последнюю.