Мнение: Пленочное фото, винил и Карл Юнг

Народ на стримах пытливый, не только о политике – хочет знать обо всём. Тут спросили – зачем, мол, люди до сих пор пленочной фотографией увлекаются – это же тот еще геморрой! Им делать, что ли, нечего?! Виниловые пластинки ищут, проигрыватели для них – совсем, что ли, с ума сошли? А как же прогресс? Ведь современное – оно же лучше?! Может, они просто выпендриваются?

Вопрос на вид чисто технический, но на деле, конечно же – целиком и полностью о психологии. Вот о психологии я и стал отвечать, даже великого немца Карла Густава Юнга упомянул – к слову пришлось. В этих всех “чудачествах”, оказывается, кроются целые ГЛУБИНЫ. Стремление выделиться из массы (в лучшую, естественно, сторону).

А там уже пошел разговор о том, почему в нашей стране все всегда живут с головой, повернутой назад, в прошлое. Чем оно так манит? Или это будущее так пугает?