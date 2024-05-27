Рупор кремлевской пропаганды: Рой дронов в лесу
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Хорошее видео для понимания перспектив развития воздушных дронов. Условный рой FPV для прочесывания лесопосадки.
А если еще с платой захвата с обученным ИИ различающим пехоту, автомобили, легкую и тяжелую бронетехнику, минометы. Чтобы как минимум 1 дрон приходился на 1 солдата противника. Само собой, различные возможности использования подобных технологий в будущем открываются и для террористических целей.
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Источник: Colonel Cassad
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