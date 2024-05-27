 

Рупор кремлевской пропаганды: Рой дронов в лесу

27.05.2024, 21:50, Разное
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Хорошее видео для понимания перспектив развития воздушных дронов. Условный рой FPV для прочесывания лесопосадки.

А если еще с платой захвата с обученным ИИ различающим пехоту, автомобили, легкую и тяжелую бронетехнику, минометы. Чтобы как минимум 1 дрон приходился на 1 солдата противника. Само собой, различные возможности использования подобных технологий в будущем открываются и для террористических целей.

Источник: Colonel Cassad


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