Рупор кремлевской пропаганды: Рой дронов в лесу

Хорошее видео для понимания перспектив развития воздушных дронов. Условный рой FPV для прочесывания лесопосадки.

А если еще с платой захвата с обученным ИИ различающим пехоту, автомобили, легкую и тяжелую бронетехнику, минометы. Чтобы как минимум 1 дрон приходился на 1 солдата противника. Само собой, различные возможности использования подобных технологий в будущем открываются и для террористических целей.

—