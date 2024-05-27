Рупор кремлевской пропаганды: О тактике применения морских дронов противника

Интересная информация о тактике применения противником морских беспилотников.

Добрые люди" помогли мне развеять миф о "бронированных" БЭК ВМСУ и рассказали о тактике их использования.

Итак.

Существует мнение, что ВМСУ бронирует свои БЭК и калибры 5,45, и 7,62 очень слабые против них.

Это верно отчасти.

Да. Они используют бронированные БЭК, но не для уничтожения цели, а для отвлечения огня.

Т.е. "стая" БЭК имеет два типа катеров. Головным в атаку идет бронированный БЭК без боевой части. Его задача сконцентрировать на себе огонь всего стрелкового оружия, которое по нему применяют. Гарантированно его можно уничтожить пулеметом калибра 12,7 мм (ДШК, УТЕС, КОРД). 5,45 и 7,62 с ним справятся, но не сразу.

Пока основная группа стрелков отвлечена на БЭК № 1, стая легких БЭК занимает наиболее выгодную позицию для атаки. Их задача лишить морскую цель маневра. Их удар должен прийти в район кормового отделения.

После этого они могут наносить удары в борта корабля.

На фото показан легкий БЭК с боевой частью.

Бронированные БЭК можно делать, но это тут же усложнит их производство и увеличит их размеры, а значит и скрытность.

И не забываем, что 12,7 мм пробивает легкобронированную технику, поэтому переход на полное бронирование БЭК маловероятен.

(с) Злой морячок

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