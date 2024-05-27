Мнение: Эстония хочет поставить Россию на колени, пропажа пограничных буйков и как Нарва оказалась в Эстонии

1. Наши маленькие соседи убеждены, что могут победить большую Россию. Подпитывается эта иллюзия из нескольких источников. Во-первых, они наивно верят, будто воевать вместо них будут США и НАТО, будто их не оставят одних, как это обычно и получается в итоге с друзьями США. Во-вторых, многолетняя пропаганда о «слабой России», которая якобы вот-вот развалится, даёт свои плоды. В-третьих, в Восточной Европе хорошо помнят, как внезапно и легко развалился СССР и надеются повторить этот трюк с современной Россией (ссылка):



Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости поставить Россию на колени. В интервью финскому изданию YLE лидер республики назвал главные задачи коллективного Запада… <…>

По мнению Кариса, в России не очень скоро произойдут существенные изменения. «В начале 1990-х годов Россия получила свой шанс, но всё пошло по другому пути», — отметил он. При этом эстонский лидер предположил, что Западу, возможно, придется терпеть «ещё многих российских лидеров», прежде чем наступят перемены. Их необходимость, подчеркнул он, в свою очередь, должны ощутить и простые россияне. Для этого важно продолжать оказывать санкционное давление на Россию, сказал Карис.

Эстонский президент также высказал мнение, что на данный момент главной задачей Запада является остановка российской военной машины: «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени».

Кстати, сам президент Эстонии наверняка убеждён, что уж конкретно за ним-то спасательный вертолёт в случае чего американцы пошлют…

2. С точки зрения эстонцев ситуация на российско-эстонской границе накаляется (ссылка):



Департамент полиции и пограничной охраны МВД Эстонии пожаловался, что якобы российские пограничники сняли разграничительные буи на реке Нарве.

«В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей», — указано в сообщении.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи, обозначающие фарватер и Россия с 2023 года не соглашается с позицией Эстонии относительно расположения буев.

Реальность, как обычно, несколько иная. В этом году мы не договорились с Эстонией по буям, поэтому эстонцы решили установить их самовольно. Понятно, что у наших пограничников не было иного выхода, кроме как пресечь провокацию.

3. В комментариях спрашивают, как русский город Нарва оказался в Эстонии. Если коротко — добрый дедушка Ленин подарил. Вот исторический документ (ссылка):