Мнение: «Дремлющие работники», регионы против миграции и польза от свободного выезда из России

1. В Школе Капитализма я рассказываю о «дремлющих работниках», которые переходят с одного рабочего места на другое более-менее случайно, неосознанно, по воле сложившихся обстоятельств. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Сферический обыватель в вакууме (в природе встречающийся редко) должен устраиваться на работу примерно по такому плану:



А. Взять список высокооплачиваемых вакансий.



Б. Прикинуть, на какие вакансии он теоретически может претендовать: или сразу, или если подучится и переедет поближе к местам раздачи денег.



В. Вычесть из ожидаемого заработка затраты на обучение и переезд.



Г. Сделать поправку на тяжёлые условия труда там, где они присутствуют.



Д. Заглянуть в свой кошелёк, чтобы вычислить, может ли он позволить себе потратить время на подготовку к трудоустройству, или работа нужна немедленно.



Е. Добавить в уравнение карьерные перспективы.



Ё. Устроиться в итоге туда, где ожидается максимальный доход.



План элементарный и, кроме шуток, в первом приближении логичный. Тем не менее реальные наёмные работники редко ведут себя как идеальные экономические агенты, стремящиеся к максимальной выгоде. Из-за этого в лавке Мир Говядины мясник получает 50 тысяч рублей, а в лавке Мир Баранины, через дорогу, его коллега получает уже 80 тысяч рублей…

2. Некоторые регионы в России считают, что могут обойтись без трудовых мигрантов, и самостоятельно, на уровне местного законодательства, ограничивают их приём на своей территории (ссылка 1, ссылка 2):

Региональные власти [Калининградской области] внесли изменения в указ о введении ограничений на работу мигрантов по патентам в некоторых сферах на 2024 год. Документ за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовали на портале правовой информации.

Согласно указу, запрет на привлечение к работе иностранцев дополнили тремя новыми сферами: оптовая и розничная торговля (за исключением торговли машинами и мотоциклами), а также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Компании должны в течение трёх месяцев исполнить новые требования.

Ранее Алиханов подписал указ о введении ограничений на работу мигрантов по патентам в некоторых сферах на 2024 год. Мигрантам по-прежнему запрещают работать на производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов, в отельном бизнесе. Им также нельзя водить такси и общественный транспорт, преподавать в дошкольных и образовательных учреждениях и заниматься подбором и трудоустройством персонала.

В Калининградской области вводят ограничения на работу мигрантов с 2021 года. Ранее Алиханов пояснял, что запрет необходим для поддержания «достойного уровня» зарплат для местных жителей.



Сергей Аксёнов своим указом ужесточил меры контроля над трудоустройством мигрантов на территории Крыма.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию.

Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы.

Дежурно напомню, что последовательный русский националист, недовольный количеством трудовых мигрантов на территории России, должен быть:

а) многодетным;

б) православным;

в) богатым.

Контроль над миграцией, разумеется, тоже должен быть, без этого никак, однако всё же надо понимать, что трудовые мигранты едут к нам не просто так, а по причине. Эта причина — старые демографические проблемы России, из-за которых нашей экономике не хватает рабочих рук.

3. Блогер Павел Шипилин считает, что свободный выезд релокантов крайне полезен России, его ни в коем случае нельзя запрещать. Равно как и обратный въезд (ссылка):

Вы наверняка обратили внимание, что далеко не все поуехавшие приживаются на новых местах, все чаще критикуют местные порядки. Мне запомнился один диалог, скопированный, видимо, из Фейсбука. Примерно такой: «В Таиланде мне все нравится, только короля нельзя критиковать. — Так не критикуй. — Ну тогда и в России жить можно».

Те, кто сменили статус с туристов на эмигрантов, сегодня стали очень важными источниками информации для нас, оставшихся. И для колеблющихся, разумеется. Они сравнивают жизнь в России с жизнью в Грузии, Израиле, США и многих других странах, и сравнение это часто в нашу пользу. Не потому что там хуже, а потому что непривычно, хотя многие этого не осознают. Живут же израильтяне в Израиле, таиландцы в своем Таиланде, а немцы в Германии, и большинству нравится.

Меня до сих пор удивляет незамутненность представлений о мире наших зацикленных на свободе сограждан: когда они брали штурмом Верхний Ларс, то почему-то были убеждены, что везде лучше, чем дома. Точнее, везде так же, но только нет Путина. А оказалось, что в мире, даже в самых передовых (по их прежнему мнению) странах полно бюрократии, невозможно попасть к врачам, доставка из магазинов и банки работают через пень-колоду, запрещено иметь собственное мнение, например, по поводу пропаганды АБВГД в школах. Если возражать, то ребенка могут запросто отобрать и передать в хорошие руки из ваших консервативно-заскорузлых.

Честно говоря, до этого массового исхода я и не знал, что у них там все настолько запущено. Подозревал, конечно, все же кое-что читаю, кое с кем общаюсь. И все же я человек не особо доверчивый. Но — спасибо релокантам, просветили. Поделились подробностями из первых уст. Уж ей-то, этой сверхкритично настроенной к собственной стране публике, верить можно.

На мой взгляд, свободный выезд из страны не только полезен России, но жизненно необходим. Как и возвращение уехавших. Нет ничего плохого, если люди имеют возможность пожить в разных странах, поработать, сравнить быт там и здесь. Кто-то, наверное, останется, но тех, кто вернется, уже не сбить с панталыку дешевой пропагандой, джинсами и жвачкой. Они многое знают и смогут рассказать соотечественникам правду о том, как на самом деле устроен окружающий мир.

Недавно попались откровения какой-то нашей девушки, уехавшей в Швецию. Как она пишет, там хорошо живут и имеют перспективы только шведы. А приезжим — из Африки, Азии, России, Украины платят умеренное пособие, которого хватает лишь для того, чтоб не умереть с голоду. Догадалась она обо всем этом через пару лет существования в этой богатой и счастливой скандинавской стране и нескольких тщетных попыток заработать побольше, чтоб вырваться из своей общаги для беженцев.

И тут девушке взгрустнулось. И она решила обо всем рассказать, выдать, так сказать, пароли и явки. А получилось — предостерегает своих единомышленников от необдуманных шагов. Надеюсь, они не поверили ее свидетельству и захотят все испытать на собственном опыте. Вперед, ребята!