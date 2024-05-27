 

Мнение «аналитика»: О тяжёлом признании новых реалий на земле… Кремль, что с лицом?

27.05.2024, 15:39, Разное
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Калантарян) нашёл в себе мужество высказаться первым. А может быть, если верить слухам, просто «дедушка старый, ему всё равно».

Как бы то ни было, стало понятно, что это всё неспроста, и признание «реалий на земле» началось в Кремле хотя бы так. То есть, неуклюже, как всегда…

Пока ещё «запрещённые» в России талибы «являются реальной властью в Афганистане, эта страна нам небезразлична, это процесс осознания реальности», заявил Сергей Лавров. Хотя, например, в позиции #ООН по «Талибану» не изменилось ровно ничего. Но «инициатива о возможном его исключении из списка террористических и запрещённых в РФ организаций отражает объективную реальность», добавил министр.

И тут есть нюанс.

Законом РФ «О противодействии терроризму» предусмотрена судебная процедура признания организации террористической. А вот процедура снятия этого статуса с организации в законодательстве не прописана. При пропущенных сроках обжалования и отсутствии вновь открывшихся и новых обстоятельств в до крайности неудобное положение будет поставлен Верховный Суд в случае «политической целесообразности», считает ряд российских адвокатов.

Но «целесообразность» превалирует. Хотя экономической базы под возможным сотрудничеством с талибами нет, политически Кремлю хочется показать, что разрыв с коллективным Западом идёт по всем фронтам. Вплоть до того, что «враг нашего врага» внезапно и по сомнительной процедуре становится нашим «другом».

А с кем ещё #Россия «подружится» против #США?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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