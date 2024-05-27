 

Первый европейский авиаперевозчик объявил о переходе на возобновляемые источники энергии для перелётов

27.05.2024, 15:33, Разное
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Крупный немецко-австрийский авиаперевозчик Strauß Airlines заявил, что планирует первым пополнить свой авиапарк новейшей разработкой концерна Airbus – самоёлтами, чьи турбины приводятся в движение за счет энергии солнечных панелей на фюзеляже.

Сейчас самолёты новой серии проходят лётные испытания, после чего они гарантированно получат допуск к использованию в гражданской авиации – экологические активисты по всему миру требуют принять положительное решение даже в случае, если у лайнеров найдут некритичные недостатки.

– Мы станем первой авиакомпанией в Европе и в мире, которая сможет предложить своим клиентам совершить углеродно-нейтральный авиаперелёт на возобновляемой солнечной энергии, – объявил пресс-секретарь компании.

Авиаэксперты настроены менее оптимистично – они напомнили про большую зависимость этой конструкции от погодных условий.

– Взлёт и в некоторых случаях посадка могут быть надёжно осуществлены только в ясную солнечную погоду. Даже если эту группу летательных аппаратов будут использовать только для пассажирских рейсов в летние месяцы, это тоже проблема – необходимы надёжные резервные источники питания. В то же время наши оппоненты из числа климатических активистов сейчас выступают категорически против использвоания сгораемого топлива даже для подстраховки, – предупредили в транатлантической ассоциации авиаконструкторов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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