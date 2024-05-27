Мнение: Иосиф Сталин и русский триколор

В 1946 году в СССР выпускали всего лишь по два игровых фильма в месяц (ссылка). Позже студии раскочегарились, фильмов стало выходить больше, но сразу после Войны было немного не до того.

Большая часть фильмов была ещё чёрно-белой, на цветную плёнку в 1946 году сняли только «Каменный цветок» и «Старинный водевиль». «Каменный цветок» — детская сказка, так что главным «недетским» фильмом года стала снятая на Мосфильме музыкальная комедия «Старинный водевиль». Предположу, что «Старинный водевиль» посмотрела практически вся советская номенклатура — хотя бы по той причине, что фильмы тогда выходили редко.

Заядлым киноманом был и товарищ Сталин: мы знаем, что он лично читал сценарии, разговаривал с авторами, при необходимости поправлял неточно взятый идеологический тон. К примеру, известны комментарии Сталина к фильму «Иван Грозный», которые он высказал режиссёру Сергею Эйзенштейну и исполнителю главной роли Николаю Черкасову. Цитирую фрагмент из наставлений вождя (ссылка):

Сталин: Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии неверно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось.

<…>

Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если бы он эти пять боярских семейств уничтожил, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть ещё решительнее.

Фильм «Иван Грозный» вышел всего годом раньше, чем «Старинный водевиль». Повторюсь, мы можем уверенно предположить, что Иосиф Виссарионович «Старинный водевиль» тоже отсмотрел и, видимо, остался доволен, так как режиссёр фильма вскоре получил Сталинскую премию и начал работать над фильмом «Тарас Шевченко». Сталинскую премию получил и Николай Гриценко, исполнивший в «Старинном водевиле» роль гусара.

Желающие могут посмотреть «Старинный водевиль» целиком, там 68 минут (видео). Если лень смотреть весь фильм, посмотрите первые несколько минут, торжества 1814 года в честь победы над Наполеоном. Я прикрепил к посту три скриншота, на которых ясно видно, что действие щедро украшено русским триколором — нашим бело-сине-красным флагом.

Из этого следует вывод: даже непосредственно после Войны триколор в СССР считали флагом дореволюционной России, а не «власовским флагом», как пытаются уверить нас неосталинисты. Повторюсь, Сталин наверняка видел обилие триколоров на первых минутах «Старинного водевиля» и явно счёл это нормальным.

Собственно, в СССР не имели ничего против и Андреевского флага, который власовские предатели использовали чаще. Кстати, власовцы остановились именно на Андреевском флаге, так как все эскизы с триколором отклонил Альфред Розенберг — один из главных военных преступников Третьего рейха. У герра Розенберга была аллергия на русский триколор, что меня совершенно не удивляет (ссылка).

В любом случае, присваивание чужих флагов сколь угодно гнусными людьми не даёт им права собственности на выбранный флаг. Если любители левых идей считают иначе, тогда им следует признать, что западные срамобесы, которые активно используют красные флаги на своих мероприятиях, теперь обладают монополией на этот цвет.

PS. Напомню, что другие мифы о триколоре разбираются в специальной статье на Руксперте, вот здесь.