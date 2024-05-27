Барнаульские педагоги не справляются с экстремистским движением АУЕ среди учеников прокурорских классов

В недавно созданных в Барнауле прокурорских школьных классах до 70 процентов учеников придерживаются запрещённой в России экстремистской идеологии АУЕ, жалуется начальник городского отдела по образованию Лидия Палычева.

Из-за этого страдает успеваемость и часто срываются уроки.

– Я дала ребятам задание – написать вместо сочинения донос о незаконных действиях на соседней стройке, – рассказывает учитель русского языка одного из профильных классов. – Будущим прокурорам нужно уметь писать такие документы. Но, к моему удивлению, почти все сдали пустые тетради. Когда я начала выяснять, в чём дело, один из учеников залез на парту, разорвал на груди рубаху и заявил, что умрёт, но не мусорнётся. Причём его одноклассники поддержали такое поведение, начали кричать, что они не падлы и не суки.

Пока завучи школ, где появились прокурорские классы, проигрывают борьбу с распространением запрещённой идеологии – те немногие ученики, что выполняют задания и ходят в школу по форме (в мундирах, напоминающих прокурорские), подвергаются нападкам со стороны одноклассников-АУЕшников. В одном из учебных заведений ситуация вышла из-под контроля настолько, что вместо старосты на классном часе ученики выбрали смотрящего и учредили общак на покупку штор.

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