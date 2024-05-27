 

Барнаульские педагоги не справляются с экстремистским движением АУЕ среди учеников прокурорских классов

27.05.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В недавно созданных в Барнауле прокурорских школьных классах до 70 процентов учеников придерживаются запрещённой в России экстремистской идеологии АУЕ, жалуется начальник городского отдела по образованию Лидия Палычева.

Из-за этого страдает успеваемость и часто срываются уроки.

– Я дала ребятам задание – написать вместо сочинения донос о незаконных действиях на соседней стройке, – рассказывает учитель русского языка одного из профильных классов. – Будущим прокурорам нужно уметь писать такие документы. Но, к моему удивлению, почти все сдали пустые тетради. Когда я начала выяснять, в чём дело, один из учеников залез на парту, разорвал на груди рубаху и заявил, что умрёт, но не мусорнётся. Причём его одноклассники поддержали такое поведение, начали кричать, что они не падлы и не суки.

Пока завучи школ, где появились прокурорские классы, проигрывают борьбу с распространением запрещённой идеологии – те немногие ученики, что выполняют задания и ходят в школу по форме (в мундирах, напоминающих прокурорские), подвергаются нападкам со стороны одноклассников-АУЕшников. В одном из учебных заведений ситуация вышла из-под контроля настолько, что вместо старосты на классном часе ученики выбрали смотрящего и учредили общак на покупку штор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / В Уфе при пожаре в приюте для животных погибли две собаки

27.05 / Ваши чувства часто игнорируются или обесцениваются – признаки, что кто-то пользуется вашей добротой

27.05 / Врачи назвали гречку подходящей кашей для завтрака

27.05 / «Вы совсем с ума сошли» – россиянин, вышедший из 15-летней комы, прочитал все пропущенные новости и назвал безумием закрытие ICQ

27.05 / Чем заменить резинку для волос: самые модные аксессуары лета, которые помогут сохранить локоны

27.05 / Как пастор изменил свои взгляды на «жизнь после смерти»

27.05 / Медсестра Кларк: Употребление касторки для чистки кишечника может привести к диарее

27.05 / Компания Xiaomi представила Redmi A3X за 6000 рублей

27.05 / Блинкен пригрозил «беспрецедентными мерами» в случае третьей отправки Ильи Яшина в ШИЗО

27.05 / Используйте аффективную дистанцию: как защитить себя от лицемеров и лжецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика