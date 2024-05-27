В Уфе при пожаре в приюте для животных погибли две собаки

В Уфе произошла частный приют для собак «Добрые руки» был полностью уничтожен огнем, а две бедные собачьи души погибли. Эту информацию 27 мая опубликовали представители учреждения в социальной сети VK.

По их сообщению, погибли две собаки по имени Лара и Бакс. Пожар начался в доме на территории приюта, а затем огонь перекинулся на вольеры, где находились бедные животные.

В приюте содержалось еще около 20 собак. Некоторые из них удалось спасти, но другие, увы, до сих пор пропали без вести. Сейчас волонтеры и сотрудники приюта активно ищут пропавших питомцев.

В социальных сетях сотрудники приюта поделились видео и фотографиями последствий пожара, а также памятными снимками погибших собак.